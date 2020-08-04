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4 августа 26°C
Жизнь

В Барнауле рукокрылая гостья на ночь глядя перепугала детей и кота

В окно барнаульской высотки на ул. Эмилии Алексеевой вечером залетела летучая мышь. Как сообщают местные жители, в районе Потока такие гости совсем не редкость.

Летучая мышь.
Летучая мышь.
CC0

«Вот такая вечерняя гостья посетила нас вчера. Откуда вообще взялась? Перепугала детей, не дай бог укусила бы. Кот Сфинкс вообще тресся под одеялом», — рассказала автор поста в группе «Инцидент Барнаул».

Барнаульцы заметили, что во многих частях города видят летучих мышей, а где-то они «летают каждый вечер», особенно в районе новостроек на ул. Ускова.

Главное не употреблять этих мышек в пищу, пошутили комментаторы.

Кстати, в Барнауле можно встретить 11 видов летучих мышей, занесенных в Красную книгу.

Опасны ли летучие мыши?

Как любое дикое животное, летучая мышь может переносить какую-либо инфекцию, например, бешенство, но это бывает крайне редко. Сами они на людей не нападают. Питаются насекомыми-вредителями.

«Эти маленькие создания не нападают на людей. Иногда в поисках тепла, питания, защиты от непогоды или простого любопытства летучие мыши залетают в подъезды, открытые окна домов и квартир, пугая людей и домашних животных», — пояснили в краевом минприроды.

В дома барнаульцев залетают летучие мыши.
В дома барнаульцев залетают летучие мыши.
vk.com/barneos22

Что делать, если к вам в квартиру залетела мышь?

Ловить зверька руками категорически запрещается, так как они очень ранимы из-за наличия тонкой кожистой складки между передними и задними конечностями, при повреждении которой летучей мыши уже не выжить в природных условиях. Небольшая травма может стать фатальной и зверек никогда не сможет летать.

Самый оптимальный способ поймать непрошеного гостя — это убрать из комнаты домашних животных и детей, открыть окно (или двери) и с помощью тряпочки прогнать зверька на улицу.

В крайнем случае, если летучая мышь все же отдает предпочтение вашему жилищу, нужно взять стеклянную банку или коробку и накрыть ею «гостя» так, чтобы он поместился вовнутрь емкости, взять плоский кусок картона и просунуть между емкостью и поверхностью, на которой сидит зверёк. Затем следует аккуратно выпустить на улицу.

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