В Барнауле рукокрылая гостья на ночь глядя перепугала детей и кота

В окно барнаульской высотки на ул. Эмилии Алексеевой вечером залетела летучая мышь. Как сообщают местные жители, в районе Потока такие гости совсем не редкость.

«Вот такая вечерняя гостья посетила нас вчера. Откуда вообще взялась? Перепугала детей, не дай бог укусила бы. Кот Сфинкс вообще тресся под одеялом», — рассказала автор поста в группе «Инцидент Барнаул».

Барнаульцы заметили, что во многих частях города видят летучих мышей, а где-то они «летают каждый вечер», особенно в районе новостроек на ул. Ускова.

Главное не употреблять этих мышек в пищу, пошутили комментаторы.

Кстати, в Барнауле можно встретить 11 видов летучих мышей, занесенных в Красную книгу.

Опасны ли летучие мыши?

Как любое дикое животное, летучая мышь может переносить какую-либо инфекцию, например, бешенство, но это бывает крайне редко. Сами они на людей не нападают. Питаются насекомыми-вредителями.

«Эти маленькие создания не нападают на людей. Иногда в поисках тепла, питания, защиты от непогоды или простого любопытства летучие мыши залетают в подъезды, открытые окна домов и квартир, пугая людей и домашних животных», — пояснили в краевом минприроды.

В дома барнаульцев залетают летучие мыши. vk.com/barneos22

Что делать , если к вам в квартиру залетела мышь?

Ловить зверька руками категорически запрещается, так как они очень ранимы из-за наличия тонкой кожистой складки между передними и задними конечностями, при повреждении которой летучей мыши уже не выжить в природных условиях. Небольшая травма может стать фатальной и зверек никогда не сможет летать.

Самый оптимальный способ поймать непрошеного гостя — это убрать из комнаты домашних животных и детей, открыть окно (или двери) и с помощью тряпочки прогнать зверька на улицу.

В крайнем случае, если летучая мышь все же отдает предпочтение вашему жилищу, нужно взять стеклянную банку или коробку и накрыть ею «гостя» так, чтобы он поместился вовнутрь емкости, взять плоский кусок картона и просунуть между емкостью и поверхностью, на которой сидит зверёк. Затем следует аккуратно выпустить на улицу.