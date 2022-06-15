В Барнауле рядом с мостом начнут строить второе трамвайное кольцо

О строительстве кольца на выездном совещании сообщил главный инженер МБУ «Горэлектротранс» Александр Возный.
«Участники встречи обсудили ход работ, исполнение графика и вопросы, возникающие в процессе демонтажа моста. По словам Александра Возного, работы по его устройству начнутся сегодня, 15 июня, после 22.00 часов», — говорится в сообщении.
Ранее руководитель Барнаульского ДСУ-4 Николай Данилин высказал опасения, что конструкции моста на Новом рынке при разборе могут сложиться, поскольку они находятся в плачевном состоянии.