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Жизнь

В Барнауле рядом с мостом начнут строить второе трамвайное кольцо

15 июня в Барнауле в районе Дома Быта начнется строительство второго разворотного трамвайного кольца, сообщает телеграм-канал «Мост».

На разворотном трамвайном кольце на Новом рынке в Барнауле положили рельсы
На разворотном трамвайном кольце на Новом рынке в Барнауле положили рельсы
t.me/most_barnaul

О строительстве кольца на выездном совещании сообщил главный инженер МБУ «Горэлектротранс» Александр Возный.

«Участники встречи обсудили ход работ, исполнение графика и вопросы, возникающие в процессе демонтажа моста. По словам Александра Возного, работы по его устройству начнутся сегодня, 15 июня, после 22.00 часов», — говорится в сообщении.

Ранее руководитель Барнаульского ДСУ-4 Николай Данилин высказал опасения, что конструкции моста на Новом рынке при разборе могут сложиться, поскольку они находятся в плачевном состоянии.

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