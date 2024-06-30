В Барнауле с 1 июля перекроют движение на пр. Красноармейском

Из-за работ по модернизации канализационного коллектора и сетей теплоснабжения введут ограничения на некоторых дорогах, напомнили в мэрии Барнаула.

В связи с перекрытием движения по всей ширине нечетной проезжей части проспекта Красноармейского в районе домов № 77 и 75б, рекомендуется заранее планировать маршрут и выбирать пути объезда.

Также следует обращать внимание на дорожные знаки и информационные щиты, которые будут установлены на месте проведения работ.

Перекрытие будет до 4 августа.

Перекрытие проспекта Красноармейского. Яндекс, altapress.ru

В период с 1 июля по 4 августа движение общественного транспорта по маршрутам №2, 33р, 47, 57, 60, 65, 73р, 77 и 108 в сторону площади Спартака будет организовано следующим образом:

от улицы Крупской до улицы Чкалова транспорт будет двигаться по полосе встречного движения проспекта Красноармейского;

далее — по обычным маршрутам.

С 5 по 15 августа будет закрыто движение транспорта по всей ширине четной проезжей части проспекта Красноармейского в районе домов № 76 и 78.

Перекрытие проспекта Красноармейского. Яндекс, altapress.ru

В период с 5 по 15 августа движение общественного транспорта по маршрутам №2, 33р, 47, 57, 60, 65, 73р, 77 и 108 в сторону площади Победы будет организовано следующим образом:

от улицы Чкалова до улицы Крупской транспорт будет двигаться по полосе встречного движения проспекта Красноармейского;

далее — по обычным маршрутам.

К️️️️️️️роме того, из-за демонтажа трамвайных путей на пр. Красноармейском с 26 июля по 28 июля движение трамваев будет организовано по следующим схемам.

Трамвайный маршрут №1:

в направлении конечного остановочного пункта «Докучаево»: Депо №1 (пр-кт Коммунаров) – ул. Советской Армии – ул. Антона Петрова – ул. Северо-Западная, далее по маршруту;

в обратном направлении: ул. Северо-Западная – ул. Антона Петрова – ул. Советской Армии – Депо № 1 (пр. Коммунаров).

Трамвайный маршрут №4:

в направлении конечного остановочного пункта «Депо №1»: пл. Свободы – ул. Ползунова – пр. Красноармейский – ул. Анатолия;

в обратном направлении: ул. Анатолия – пр. Красноармейский – ул. Ползунова – пл. Свободы.

Трамвайный маршрут №7:

в направлении конечного остановочного пункта «Кордон»: ул. Антона Петрова – ул. Советской Армии – пр. Строителей – ул. Челюскинцев – ул. Анатолия – пр. Красноармейский, далее по маршруту;

в обратном направлении: пр. Красноармейский – ул. Анатолия – ул. Челюскинцев – пр. Строителей – ул. Советской Армии – ул. Антона Петрова, далее по маршруту.

В связи с проведением работ по замене трубопровода будет закрыто движение транспорта по всей ширине улицы Партизанской (от улицы Максима Горького до проспекта Ленина) с 22:00 30 июня до 22:00 31 августа.

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