В Барнауле с поличным поймали сбытчика крупной партии наркотиков

Злоумышленницу застали врасплох, когда она оборудовала закладку в Центральном районе. У подозреваемой при задержании конфисковали 146 свертков общей массой 80 граммов. Согласно исследованию, в них находился героин.



Еще 27 свертков и полиэтиленовый пакет с героином нашли в съемной квартире в Новосибирске. Общая масса наркотических средств — 270 граммов. Также изъяты электронные весы, упаковочный материал и иные предметы.



Со слов подозреваемой, в январе прошлого года она познакомилась с мужчиной, который предложил ей нелегальный заработок — распространять наркотики с помощью закладок. Для этого он отправлял фото с местонахождением оптовых партий, которые женщина забирала в Новосибирске.



Возбуждено уголовное дело по 30 (приготовление к преступлению) и 228.1 (производство или сбыт наркотиков) статьям Уголовного кодекса.

Женщину заключили под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.