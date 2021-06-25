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Жизнь

В Барнауле с поличным поймали сбытчика крупной партии наркотиков

Сотрудники группы по контролю за оборотом наркотиков Управления МВД России по городу Барнаулу задержали 33-летнюю жительницу Новосибирска. Она намеревалась сбыть в краевой столице около 350 граммов героина, пишет «МВД Медиа».

Полиция.
Полиция.
vk.com/mvd22

Злоумышленницу застали врасплох, когда она оборудовала закладку в Центральном районе. У подозреваемой при задержании конфисковали 146 свертков общей массой 80 граммов. Согласно исследованию, в них находился героин.

Еще 27 свертков и полиэтиленовый пакет с героином нашли в съемной квартире в Новосибирске. Общая масса наркотических средств — 270 граммов. Также изъяты электронные весы, упаковочный материал и иные предметы.

Со слов подозреваемой, в январе прошлого года она познакомилась с мужчиной, который предложил ей нелегальный заработок — распространять наркотики с помощью закладок. Для этого он отправлял фото с местонахождением оптовых партий, которые женщина забирала в Новосибирске.

Возбуждено уголовное дело по 30 (приготовление к преступлению) и 228.1 (производство или сбыт наркотиков) статьям Уголовного кодекса.

Женщину заключили под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

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