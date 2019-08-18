В Барнауле с размахом проходит всероссийский фестиваль фермерского изобилия

17 августа в центре Барнаула, у краевого театра драмы, стартовал фестиваль фермерской еды «Свое». С 2017 года в городах России его проводит Россельхозбанк. Барнаул это стильное и вкусное мероприятие принимает впервые.

В 2019 году фестиваль фермерской еды «Свое» Россельхозбанк устраивает третий раз. Пять городов, которые будут его принимать, определили еще в апреле. Тогда же стало известно, что впервые мероприятие пройдет в Сибири.

Провести у себя «Свое» очень хотели власти Новосибирска, но организаторы сделали выбор в пользу Барнаула.

Краевая столица в нынешнем году дает старт фестивальному сезону Россельхозбанка. Теперь каждые выходные подобное событие будет собирать окрестных фермеров еще в одном из четырех регионов России. За Барнаулом — Тула, следом Гатчина (Ленинградская область), затем Великий Новгород.

Фестиваль фермерской еды «Свое» в Барнауле Ирина Пергаева

Финальный аккорд фестиваля состоится в парке-музее «Этномир» Калужской области, сообщает сайт «Визиталтай». Калуга и Тула принимают «Свое» уже во второй раз.

Что можно попробовать на фестивале?

Формат фестиваля объединяет два направления — продовольственное и развлекательное. В течение двух дней — 17 и 18 августа, посетители «Свое» могут познакомится с продукцией местных фермеров. Свои товары представили производители Алтайского края, Республики Алтай, а также Новосибирской и Омской областей. Всего на фестивале около 100 участников — много меда, ремесленных сыров, молочной продукции, свежих овощей, травяных сборов и чаев.

Можно попробовать даже сибирский хамон. Его в Барнаул привезли из Новосибирска.

Торговля начинается в 10 утра и сворачивается только к восьми часам вечера. Тут же работает экспозиция «Российской системы качества». Ее специалисты предлагают проверить приобретенные товары. Например, можно узнать есть ли в овощах нитраты или узнать, каков уровень белка в молочной продукции.

У фестиваля «Свое» разнообразная развлекательная программа: живая музыка и вокал, детская анимация и контактный зоопарк, игровые зоны и уроки ремесла. У краевого театра драмы плетут обереги из трав, бересты и соломы, вяжут игрушки из шпагата, мастерят поделки из кожи.

Фестиваль фермерской еды «Свое» в Барнауле Ирина Пергаева

Что из себя представляет фестивальный городок?

Надо признать, что мероприятий такого уровня в Барнауле еще не было. Стильный и красивый ярмарочный город организаторы начали собирать еще в начале текущей неделе. На работах было задействовано около 40 человек.

Когда мероприятие закончится, торговые ряды разберут и увезут в другой город.