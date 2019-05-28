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Жизнь

В Барнауле сделают пешеходный фонтан

Власти Барнаула хотят устроить в городе первый пешеходный фонтан, сообщает ГТРК «Алтай». Для этого переделают фонтан на улице Панфиловцев в районе пересечения с Павловским трактом. Запустить его планируют уже в следующем сезоне.

Фонтан.
Фонтан.
CC0

Начнется реконструкция фонтана на Панфиловцев летом, а закончится к ноябрю. На этот объект выделяется более 8 млн рублей. Такие фонтаны есть в Бийске и Рубцовске.

Планируется, что поменяется структура фонтана, струи перестроят в другом порядке.

Елена Королева,
начальник отдела благоустройства и озеленения города администрации Барнаула:

Такого фонтана в нашем городе ещё не было. Очень интересен опыт Новосибирска, Самары. Из плиточного покрытия будут в определённом порядке бить струи. В каком порядке они будут — там механизм по переделённому кругу или квадрату — сейчас ещё определяемся.

Также началась разработка документации по ремонту фонтана у театра драмы. На него выделяет около 1,5 млн рублей. В следующем году фонтан получит новое оборудование, изменится чаша и будет установлена подсветка.

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