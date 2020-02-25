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Жизнь

В Барнауле скамейка «зацвела» розами

В Барнауле «Скамью желаний» у музея «Город» на ул. Льва Толстого украсили розами. Жители уже успели оценить красоту уголка.

Розы на "Скамье желаний".
Розы на "Скамье желаний".
Евлампий Котькин / Barnaul22

Фотографии появились в соцсетях. Горожане подумали, что цветы остались от фотосессии с чьей-то свадьбы.

Как оказалось, украшенный арт-объект — это промо-акция к началу нового сезона шоу «Холостяк» на ТНТ.

«С наступлением настоящей календарной весны в Барнауле обильно цветут розы на арт-объекте „Скамья желаний“! Убедиться в этом сможет каждый на пересечении проспекта Ленина и улицы Льва Толстого в Барнауле с 25 февраля по 1 марта», — рассказали в пресс-службе телеканала.

Также на ТНТ добавили, что седьмой сезон шоу обещает быть самым необычным за всю историю проекта. Холостяком будет не медиаперсона, а стоматолог Антон Криворотов. Премьера сезона состоится на ТНТ 1 марта в 20:30.

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