Скандальную автомойку на Демидовской площади в Барнауле не успеют снести до 4 апреля

Барнаульскую автомойку на Демидовской площади не успеют демонтировать до 4 апреля, как ранее требовал суд, сообщают «Вести Алтай». По словам собственника, снести конструкцию планируют до конца недели.

Altapress.ru писал, что в декабре 2018 года между комитетом по строительству, архитектуре и развитию города, администрацией Центрального района и собственником Евгением Чертовым утвердили мировое соглашение, в соответствии с которым на ответчика возложили обязанность демонтировать автомойку на улице Ползунова, 52 до 4 апреля 2019 года.

Ранее сообщалось, что в случае неисполнения этого решения в указанный срок исполнительный лист предъявят в службу судебных приставов для демонтажа автомойки в принудительном порядке.

Напомним, в начале августа горожан возмутило появление автомойки в историческом месте Барнаула. Собственник говорил, что монтирует объект на арендованной земле с соблюдением всех юридических требований. Чтобы автомойка органично вписалась в ансамбль Демидовской площади, предприниматель консультировался с профессиональными архитекторами.