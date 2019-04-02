Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
2 апреля 9°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Жизнь

Скандальную автомойку на Демидовской площади в Барнауле не успеют снести до 4 апреля

Барнаульскую автомойку на Демидовской площади не успеют демонтировать до 4 апреля, как ранее требовал суд, сообщают «Вести Алтай». По словам собственника, снести конструкцию планируют до конца недели.

Автомойка на Демидовской площади.
Автомойка на Демидовской площади.
Анна Зайкова.

Altapress.ru писал, что в декабре 2018 года между комитетом по строительству, архитектуре и развитию города, администрацией Центрального района и собственником Евгением Чертовым утвердили мировое соглашение, в соответствии с которым на ответчика возложили обязанность демонтировать автомойку на улице Ползунова, 52 до 4 апреля 2019 года.

Ранее сообщалось, что в случае неисполнения этого решения в указанный срок исполнительный лист предъявят в службу судебных приставов для демонтажа автомойки в принудительном порядке.

Напомним, в начале августа горожан возмутило появление автомойки в историческом месте Барнаула. Собственник говорил, что монтирует объект на арендованной земле с соблюдением всех юридических требований. Чтобы автомойка органично вписалась в ансамбль Демидовской площади, предприниматель консультировался с профессиональными архитекторами.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость