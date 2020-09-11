В Барнауле скончалась основатель факультета искусств АлтГУ Тамара Степанская

Тамара Степанская — создатель научной школы в области теории и истории искусства, изобразительного искусства и архитектуры Сибири. Она родилась 11 декабря 1939 года в городе Свободном Хабаровского края. В 1962 году окончила Иркутский государственный университет. С 1964 года жила в Барнауле.
В 1991 году Тамара Михайловна организовала и возглавила кафедру мировой художественной культуры АлтГУ, в 2002 году основала факультет искусств, став его первым деканом.
Тамара Степанская — автор 465 научных публикаций: монографий, учебных пособий, статей. Важнейшие ее научные труды — книги «Памятники архитектуры Барнаула» (в соавторстве), «Архитектура Алтая XVIII-начала ХХ вв.», «Архитектура Алтая XVIII-ХХ вв.», «Описание и анализ памятников искусства» (Барнаул, 2007 г.) и ряда коллективных трудов. В их числе — двухтомная «Энциклопедия Алтайского края», энциклопедии «Барнаул», Тамара Степанская основала периодическое издание международного научного журнала «Культурное наследие Сибири».
Также она является основателем галереи факультета искусств Алтайского государственного университета «Универсум» и ее бессменный куратор. Ежегодно коллектив галереи осуществляет по 20−30 выставочных проектов.
В 2014 году за достигнутые трудовые успехи, многолетнюю добросовестную работу и активную общественную деятельность Тамаре Степанской объявлена благодарность президента России Владимира Путина.
О дате и месте прощания с Тамарой Михайловной пока не известно.