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Жизнь

В Барнауле скончалась основатель факультета искусств АлтГУ Тамара Степанская

Основатель факультета искусств Алтайского государственного университета, профессор, член Союза художников, академик Тамара Степанская скончалась 11 сентября на 81-м году жизни после продолжительной болезни.

Тамара Степанская.
Тамара Степанская.
Дарья Белкина

Тамара Степанская — создатель научной школы в области теории и истории искусства, изобразительного искусства и архитектуры Сибири. Она родилась 11 декабря 1939 года в городе Свободном Хабаровского края. В 1962 году окончила Иркутский государственный университет. С 1964 года жила в Барнауле.

В 1991 году Тамара Михайловна организовала и возглавила кафедру мировой художественной культуры АлтГУ, в 2002 году основала факультет искусств, став его первым деканом.

Тамара Степанская — автор 465 научных публикаций: монографий, учебных пособий, статей. Важнейшие ее научные труды — книги «Памятники архитектуры Барнаула» (в соавторстве), «Архитектура Алтая XVIII-начала ХХ вв.», «Архитектура Алтая XVIII-ХХ вв.», «Описание и анализ памятников искусства» (Барнаул, 2007 г.) и ряда коллективных трудов. В их числе — двухтомная «Энциклопедия Алтайского края», энциклопедии «Барнаул», Тамара Степанская основала периодическое издание международного научного журнала «Культурное наследие Сибири».

Также она является основателем галереи факультета искусств Алтайского государственного университета «Универсум» и ее бессменный куратор. Ежегодно коллектив галереи осуществляет по 20−30 выставочных проектов.

В 2014 году за достигнутые трудовые успехи, многолетнюю добросовестную работу и активную общественную деятельность Тамаре Степанской объявлена благодарность президента России Владимира Путина.

О дате и месте прощания с Тамарой Михайловной пока не известно.

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