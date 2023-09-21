В Барнауле сносят очередной ветхий дом

Отмечается, что звание "аварийный" дом получил в 2014 году.
Жильцов расселили по программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» на 2019 - 2025 годы.
На данный момент рабочие демонтируют конструкции.
Многоэтажку по адресу проспект Калинина, 49 ввели в эксплуатацию 78 лет назад, сообщают на официальном сайте города.
Отмечается, что звание "аварийный" дом получил в 2014 году.
Жильцов расселили по программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» на 2019 - 2025 годы.
На данный момент рабочие демонтируют конструкции.
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