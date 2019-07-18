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18 июля 20°C

В Барнауле снова вырубают деревья на главном проспекте

18 июля в Барнауле начали вырубать деревья на участке пр. Ленина от площади Октября до ул. Северо-Западной. Барнаульцы уже начали негодовать в соцсетях. В администрации города altapress.ru рассказали, что деревья убирают из-за ремонта дороги по проекту «Безопасные и качественные дороги» (согласно проектно-сметной документации).

На проспекте Ленина срубили деревья.
На проспекте Ленина срубили деревья.
Анна Зайкова, altapress.ru.

Дорожники расширят проспект Ленина в районе пересечения с ул. Матросова для снижения заторовых ситуаций и увеличения пропускной способности. В частности, предусмотрено устройство левой полосы поворота на ул. Матросова.

На данный момент спилили 12 деревьев. В мэрии сказали, что осенью на пр. Ленина высадят 42 дерева — березы и пирамидальные тополя.

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