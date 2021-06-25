В Барнауле соберут вторсырье и раздадут скидки

Стационарная точка сбора сырья находится на пр. Ленина, 152, у ДК ТРАНСМАШ. Она будет работать с 12:00 — 15:00. Адреса и расписания работы мобильных точек можно посмотреть здесь.
Волонтеры примут любое пищевое стекло и металл. Цвет и форма не важны. Также принимают стекло с маркировкой 70−79 (GL) — это баночки от детского питания, любые 1−3 литровые банки, тара от напитков, стеклянные баночки от духов, пузырьков от таблеток, стекла от оконных рам.
Не принимают хрусталь, керамику и зеркала.
Из металла волонтеры примут: железные банки от консервов, алюминиевые банки от различных напитков, чистую фольгу и алюминиевые платинки от кисло-молочных продуктов, металлические крышки от банок закруток и напитков, металлические гильзы от свечей, пустые металлические баллончики от аэрозолей, канцелярские скрепки, скобки и так далее.
На акции будут принимать ветошь: любой мягкий текстиль, швейный брак, лоскутки от шитья, неликвид от швейного, мебельного производства, старые нейлоновые и текстильные колготки, носки, верх от нижнего белья и верхнюю одежду из текстиля. Все должно быть постирано, мешок подписать как «ветошь». Из нее изготовят тканевые наполнители.
Нельзя сдать грубое, что сложно расщепить на волокна: кожу и кожзам, брезент, сумки, обувь. Также в список «запрещенки» входят трусы.
Кроме того на акции можно получить скидку до 22% на покупку в магазине «Экологическая техника». Для этого нужно сдать картриджи из белого пластика, либо старые фильтры-кувшины из прозрачного пластика, либо проточные системы под мойку (сдавать кран или врезку в магистраль не обязательно), а также системы обратного осмоса (система в комплекте + бак + картриджи. Кран и врезка не обязательны).
Подробнее о том, что подлежит сдаче можно узнать здесь. О том, что сдавать нельзя — здесь.