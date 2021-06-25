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Жизнь

В Барнауле соберут вторсырье и раздадут скидки

«Мусора. Больше. Нет» проведет акцию по сбору вторсырья 26 июня. Сдавая фильтры для воды на переработку можно будет получить скидку на покупку новых. Расскажем, что еще можно будет принести на переработку.

Акция "Мусора. Больше. Нет." в Барнауле
Акция "Мусора. Больше. Нет." в Барнауле
Дарья Зыкова

Стационарная точка сбора сырья находится на пр. Ленина, 152, у ДК ТРАНСМАШ. Она будет работать с 12:00 — 15:00. Адреса и расписания работы мобильных точек можно посмотреть здесь.

Волонтеры примут любое пищевое стекло и металл. Цвет и форма не важны. Также принимают стекло с маркировкой 70−79 (GL) — это баночки от детского питания, любые 1−3 литровые банки, тара от напитков, стеклянные баночки от духов, пузырьков от таблеток, стекла от оконных рам.

Не принимают хрусталь, керамику и зеркала.

Акция &quot;Мусора. Больше. Нет.&quot; в Барнауле
Акция «Мусора. Больше. Нет.» в Барнауле
Дарья Зыкова


Из металла волонтеры примут: железные банки от консервов, алюминиевые банки от различных напитков, чистую фольгу и алюминиевые платинки от кисло-молочных продуктов, металлические крышки от банок закруток и напитков, металлические гильзы от свечей, пустые металлические баллончики от аэрозолей, канцелярские скрепки, скобки и так далее.

На акции будут принимать ветошь: любой мягкий текстиль, швейный брак, лоскутки от шитья, неликвид от швейного, мебельного производства, старые нейлоновые и текстильные колготки, носки, верх от нижнего белья и верхнюю одежду из текстиля. Все должно быть постирано, мешок подписать как «ветошь». Из нее изготовят тканевые наполнители.

Нельзя сдать грубое, что сложно расщепить на волокна: кожу и кожзам, брезент, сумки, обувь. Также в список «запрещенки» входят трусы.

Акция &quot;Мусора. Больше. Нет.&quot; в Барнауле
Акция «Мусора. Больше. Нет.» в Барнауле
Дарья Зыкова

Кроме того на акции можно получить скидку до 22% на покупку в магазине «Экологическая техника». Для этого нужно сдать картриджи из белого пластика, либо старые фильтры-кувшины из прозрачного пластика, либо проточные системы под мойку (сдавать кран или врезку в магистраль не обязательно), а также системы обратного осмоса (система в комплекте + бак + картриджи. Кран и врезка не обязательны).

Подробнее о том, что подлежит сдаче можно узнать здесь. О том, что сдавать нельзя — здесь.

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