В Барнауле собираются провести Монстрацию

1 мая в Барнауле хотят провести Монстрацию. Сейчас организаторы мероприятия согласовывают акцию в мэрии, однако разрешения пока не получили. Шествие планируют провести по улице Георгия Исакова от улицы Северо-Западной до улицы Малахова. Рассматривают и другие маршруты, пишут организаторы в группе «ВКонтакте».

На согласование у участников барнаульской Монстрации выделяется всего 10 дней, они опасаются, что этот процесс может затянуться, и тогда организаторы могут не успеть подать заявление второй раз с другим маршрутом.

Из заявления организаторов:

Монстрация — почти что первомайская демонстрация. Но если по форме всё то же самое: лозунги, шествие, плакаты, то по содержанию — прямо противоположное. Монстранты пропагандируют творческую активность, сами придумывают свои плакаты (и даже костюмы). Их цель — победа не на выборах, а над здравым смыслом. 1 мая они выходят на улицу и скандируют не «Мир! Труд! Май!», а «Мир! Труд! Мяу!».

«Монстрация-2016» в Новосибирске. instagram.com/anna.dubinina

Что такое Монстрация

Монстрация — это массовая художественная акция в виде демонстрации с лозунгами и транспарантами. Участники мероприятия несут абсурдистские плакаты. Автор мероприятия обозначает лишь место проведения, а участники импровизируют с костюмами и лозунгами на свой вкус.

Первая Монстрация была организована в Новосибирске в 2004 году. На нее собралось около 80 человек. С тех пор акция проходит регулярно раз в год в мае. Количество участников выросло до нескольких тысяч. До 2009 года участники новосибирских Монстраций присоединялись к хвосту общей колонны первомайской демонстрации. Однако, с каждым годом число участников увеличивалось, это привело к тому что они шествовали уже отдельной колонной.

Также Монстрации проводились в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Перми, Петрозаводске, Красноярске, Томске, Омске, Хабаровске, Ярославле, Тюмени, Кандалакше, Нижнем Новгороде, Орле, Пензе, Курске, Риге, Кривом Роге, Кишинёве, Пекине, Паттайе и в других городах.

Как это было в Барнауле

В столице Алтайского края подобная акция прошла в День города 3 сентября 2000 года. К праздничной колоне горожан, шествовавших по проспекту Ленина присоединилась группа молодых людей на лыжах, примотанных скотчем к обуви. Участника акции «Лыжню!» обыгрывали фразу «стою на асфальте в лыжи обутый», несли несколько шуточных плакатов и орали абсурдные кричалки.

Через год история повторилась. Теперь акция была посвящена водным видам спорта. Участники мероприятия «Эй, на баржЕ!«надели купальные шапочки, очки для плавания, ласты. Некоторые несли в руках весла. Также в акции участвовала настоящая лодка для сплавов по горным рекам. Собравшиеся на День города люди услышали возле трибун на площади советов кричалки вроде такой: «Если ты не полный баран, скорее осваивай катамаран».

Третья акция была посвящена космосу. Ее провели на День города в 2005 году. Участники оделись во что-то, что, по их мнению напоминало космическую тему. В руках несли плакаты с надписями вроде «Космические твари — твари» или «Белке и Стрелке достойную старость». К колонне пристроился автомобиль с надувной ракетой, которую запустили в воздух перед трибуной с краевым начальством. Там же участники мероприятия сделали характерный жест из фильма «Кин-дза-дза» и сказали хором «Ку».

Так как с 2006 года в Барнауле отменили праздничные шествия на День города, акция больше не проводилась.

Организовывали это шуточное шествие музыканты из группы «Дубовая роща» и их друзья. В начале 2000-х годов подобное мероприятие они провели на музыкальном празднике в Горном Алтае, где присутствовали и новосибирцы.