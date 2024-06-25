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Жизнь

В Барнауле состоится акция по раздельному сбору мусора «Разделяя сохраняй!»

В Барнауле 29 июня пройдет экологическая акция по раздельному сбору отходов под названием «Разделяя сохраняй!». Мероприятие организует общественная организация «Мусора.Больше.Нет» при поддержке комитета по благоустройству города Барнаула. Об этом пишет мэрия.

Сбор мусора для дальнейшей утилизации.
Сбор мусора для дальнейшей утилизации.
Фото: freepik.

Стационарная точка будет открыта с 12:00 до 15:00 в парке спорта Алексея Смертина по адресу ул. Энтузиастов, 12в.

Мобильные пункты будут перемещаться по определенным маршрутам.

Маршрут №1

  • 10:00 – 10:40 пос.Южный, Чайковского, 19;
  • 10:55 – 11:20 Змеиногорский тракт, 104п/1;
  • 11:35 – 12:20 ТРЦ «Гулливер», пр.Красноармейский, 51а;
  • 12:35 – 13:00 просп.Красноармейский, 131

Маршрут №2

  • 10:00 – 10:30 просп.Комсомольский, 44;
  • 10:40 – 11:10 ул.Чкалова, 57;
  • 11:20 – 11:50 пр-кт Ленина,71 (ТРЦ «Россия»);
  • 12:00 – 12:30 пр-кт Калинина,1а 2к.

Маршрут №3

  • 10:00 – 10:40 ЖК «Времена года», просп.Энергетиков, 10;
  • 10:50 - 11:20 ЖК «Балтийская крепость», Балтийская,103;
  • 11:30 – 12:10 пл. Адмирала Кузнецова, ул. Балтийская, 53;
  • 12:20 – 12:50 «Квартал 2000» ул. Взлетная,9;
  • 13:05 – 13:35 ТРЦ «Огни», Антона Петрова, 219Б.

Маршрут №4

  • 10:00 – 10:40 мкр.«Дружный», 280-летия Барнаула, 8 к2;
  • 10:50 – 11:20 пл.Народная;
  • 11:30 – 11:55 Малахова,62;
  • 12:10 – 12:35 Телефонная, 54.

Все вторсырье, собранное на акции, отправят в переработку. О том, какие отходы принимаются на акции можно узнать здесь, о том, что не принимается можно узнать здесь.

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