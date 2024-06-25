Стационарная точка будет открыта с 12:00 до 15:00 в парке спорта Алексея Смертина по адресу ул. Энтузиастов, 12в.
Мобильные пункты будут перемещаться по определенным маршрутам.
Маршрут №1
- 10:00 – 10:40 пос.Южный, Чайковского, 19;
- 10:55 – 11:20 Змеиногорский тракт, 104п/1;
- 11:35 – 12:20 ТРЦ «Гулливер», пр.Красноармейский, 51а;
- 12:35 – 13:00 просп.Красноармейский, 131
Маршрут №2
- 10:00 – 10:30 просп.Комсомольский, 44;
- 10:40 – 11:10 ул.Чкалова, 57;
- 11:20 – 11:50 пр-кт Ленина,71 (ТРЦ «Россия»);
- 12:00 – 12:30 пр-кт Калинина,1а 2к.
Маршрут №3
- 10:00 – 10:40 ЖК «Времена года», просп.Энергетиков, 10;
- 10:50 - 11:20 ЖК «Балтийская крепость», Балтийская,103;
- 11:30 – 12:10 пл. Адмирала Кузнецова, ул. Балтийская, 53;
- 12:20 – 12:50 «Квартал 2000» ул. Взлетная,9;
- 13:05 – 13:35 ТРЦ «Огни», Антона Петрова, 219Б.
Маршрут №4
- 10:00 – 10:40 мкр.«Дружный», 280-летия Барнаула, 8 к2;
- 10:50 – 11:20 пл.Народная;
- 11:30 – 11:55 Малахова,62;
- 12:10 – 12:35 Телефонная, 54.
Все вторсырье, собранное на акции, отправят в переработку. О том, какие отходы принимаются на акции можно узнать здесь, о том, что не принимается можно узнать здесь.
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