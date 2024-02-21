В Барнауле состоится традиционная акция по раздельному сбору отходов

Традиционная акция по раздельному сбору отходов пройдет в Барнауле 24 февраля.

В пресс-службе мэрии сообщают, что уже в эту субботу в Барнауле состоится экологическая акция по раздельному сбору отходов «Разделяя сохраняй!».

Организаторами выступает общественная организация «Мусора.Больше.Нет» при поддержке комитета по благоустройству города Барнаула.

Стационарная точка будет находиться по адресу ул. Энтузиастов, 12в в парке спорта Алексея Смертина. Работать она будет с 12:00 до 14:00.

Вывоз мусора. Altapress.ru

Мобильные пункты по раздельному сбору отходов разместятся по четырем маршрутам:

Маршрут №1

10:00 – 10:40 пос.Южный, Чайковского, 19;

10:55 – 11:20 Змеиногорский тракт, 104п/1;

11:35 – 12:20 ТРЦ «Гулливер», пр.Красноармейский, 51а;

12:35 – 13:00 просп.Красноармейский, 131

Маршрут №2

10:00 – 10:30 просп.Комсомольский, 44;

10:40 – 11:10 ул.Чкалова, 57;

11:20 – 11:50 пр-кт Ленина,71 (ТРЦ «Россия»);

12:00 – 12:30 пр-кт Калинина,1а 2к.

Маршрут №3

10:00 – 10:40 ЖК «Времена года», просп.Энергетиков, 10;

10:50 - 11:20 ЖК «Балтийская крепость», Балтийская,103;

11:30 – 12:10 пл. Адмирала Кузнецова, ул. Балтийская, 53;

12:20 – 12:50 «Квартал 2000» ул. Взлетная,9;

13:05 – 13:35 ТРЦ «Огни», Антона Петрова, 219Б.

Маршрут №4

10:00 – 10:30 пос. Спутник, ул. Кленовая, 8;

10:50 – 11:30 микр.«Дружный», 280-летия Барнаула, 8 к2;

11:40 – 12:10 пл.Народная;

12:20 – 12:45 Малахова,62;

13:00 – 13:25 Телефонная, 54.

Вторсырье, которое соберут на акции, будет отправлено в переработку.

Ранее сообщалось, что такая акция уже проходила в январе.

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