В Барнауле состоялось долгожданное открытие ресторана «Новая Высота 4509»

Презентация колоритного ресторанчика прошла в одноименном жилом комплексе «Новая Высота». Как гостей вечера встречали с шампанским, оригинальным фуршетом и необычным музыкальным сопровождением, смотрите в нашем фоторепортаже.

Справка Социальные сети: Инстаграм, Facebook Сайт: vysota4509.ru Контакты: 8 (3852) 56-09-45 Адрес: Барнаул, ул.65 лет Победы, 1 (Вход со стороны ул. Энтузиастов) Часы работы: пн-пт с 7:00 до 23:00; сб-вс с 8:00 до 23:00

Вы найдете свой дзен , поднявшись чуть выше

Ресторан «Новая Высота 4509» — уникальное место в городе. Следуя философии back-to-nature, дизайнеры и архитекторы смогли органично совместить городское и природное. Первое, что замечает глаз — «горные» и древесные мотивы, открытое помещение гриль-кухни, живые растения в массивных кадках и свежие полевые цветы на барной стойке, мягкую и удобную мебель в приятных и не броских оттенках.

На входе в ресторан есть «сладкий уголок», где можно приобрести пирожные, торты и прочие сладости местного приготовления.

Сладкий уголок ресторана Фото Дмитрий Лямзин

— Было ощущение, что я пришла в гости к кому-то очень родному и близкому. Даже не сразу поняла, что общалась с владельцами заведения. Осознала только в конце мероприятия, когда они вышли произносить речь. Приятно удивлена насколько эти люди добрые, общительные, простые, добродушные и как сильно любят своё детище. Ещё поразило, что ресторан работает с 7 утра. Вот это крутая фишка заведения, цены также меня порадовали — для ресторана отличные. Открытие прошло на ура на мой взгляд. Обязательно приду ещё!

Директор ресторана Елена Султанова Фото Дмитрий Лямзин

Команда ресторана — профессионалы своего дела. Шеф-повар Виталий Шалунов работал в крупных городах и именитых ресторанах Сибири, более 15 лет изучает поварское исскуство и до сих пор не останавливается. Его цель — удивить новыми вкусами в привычных сочетаниях. На презентации он представил лучшие закуски и блюда из своего арсенала: паста с копченой курицей в сливочно-шпинатном соусе, тушки кальмара, обжаренные на гриле в сливочно-креветочном соусе, томленый кролик в белом вине с булгуром и мясо дикого кабана на гриле.

Блюда от шеф-повара Виталия Шалунова Фото Дмитрий Лямзин

На вершине Алтайской горы его голос слышен

Пока первые гости пробуют на вкус шампанское и теплые закуски от шефа, к выступлению готовится неординарная музыкальная группа «Белуха Джем». Их концепт — слияние традиций и современного звука. В день открытия ресторана солист группы Алексей Чичаков поет древние тексты благожеланий, чтобы «Новая высота 4509» стояла непоколебимой. Сочетание традиционного алтайского горлового пения «кай» в современной обработке волнами разливается вокруг гостей, звучание этнических музыкальных инструментов задает ритм. Все аплодируют и стараются словить правильную ноту, чтобы спеть вместе с солистом.

Алексей Чичаков и группа «Белуха Джем» Фото Дмитрий Лямзин

Справка Название ресторана — прямая отсылка к наивысшей точке Алтайских гор — вершине «Белуха». С этой горой у ресторана особые отношения, поэтому в заведении ощущается спокойствие и умиротворение.

«Мы на 100% открыты»

Теплое общение и приятная обстановка — все это каждый житель нашего города найдет «на высоте». Администрация ресторана ведет активную жизнь — социальные страницы всегда готовы предложить новый конкурс, ответить на интригующий вопрос и сделать душевный подарок. Подписывайтесь на Инстаграм ресторана, чтобы быть в курсе приятных новинок!

Ученица Леонардо да Винчи

Еще одним сюрпризом вечера стала Анна Тулина — переводчик, преподаватель итальянского языка и художник-акварелист. Девушка окончила римскую академию леонардо да Винчи, профессионально занимается искусством и проводит неординарные встречи в формате Art&Wine — дегустация и винная гризайль (рисование вином).

Анна Тулина Фото Дмитрий Лямзин

Вечер открытия гости запомнили надолго, особенно дамы — они всецело окунулись в изобразительное искусство. Получили кисточки, два сорта португальских вин, задания от наставницы и приступили к работе под общий смех и воодушевление. Задача была не из простых — нарисовать на плотной бумаге бутылку вина или девушку в желтом платье. Картины вином оказались ничем не хуже акварельной росписи. По словам одной из новоявленных художниц, такая «техника» очень расслабляет, особенно в веселой компании и в непринужденной обстановке.

Программа лояльности

Современный коллектив с улыбкой встретит каждого гостя и подарит море приятностей. В ресторане действует программа лояльности для постоянных посетителей «Высоты»:

При накоплении суммы покупок равной 20 000 рублей гость получает скидку 10%;

При накоплении суммы покупок равной 200 000 рублей гость получает особый VIP-статус и скидку 15%.

Виртуальную дисконтную карту можно зарегистрировать в ресторане, указав свои ФИО и номер телефона. Скидки действительны на протяжении всего периода пользования, начиная с момента регистрации карты и накопления указанных сумм.

В сентябре по промокоду 4509 можно получить скидку 10% на все покупки!