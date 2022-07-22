22 июля
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Жизнь

В Барнауле состоялось торжественное открытие первого Всероссийского слета ветеранов студоотрядов

22 июля в Барнауле на площади Сахарова прошло открытие первого Всероссийского слета ветеранов студотрядов.

Открытие первого Всероссийского слета ветеранов студоотрядов
Открытие первого Всероссийского слета ветеранов студоотрядов
Дмитрий Лямзин

На торжественную часть приехали участники отрядов «Малахит» (МГТУ им. Баумана), «Сириус», «Сибирь», «Аврора», «Авангард», «Скиф», «Ювент», «Русичи» и многие другие.

Всего в Барнауле встретились ветераны из 12 регионов России.



Открытие прошло рядом с памятником 50-летию студенческих отрядов Алтайского края.
Символ поставили на месте, где в 1968 заложили капсулу с посланием для молодежи. Вскрыли ее в 2018 году, в день 100-летия ВЛКСМ (Всесоюзный Ленинский коммунистический союз молодежи).

На празднике отметили значение студенческого движения для Барнаула.

Открытие первого Всероссийского слета ветеранов студоотрядов
Открытие первого Всероссийского слета ветеранов студоотрядов
Дмитрий Лямзин

Юрий Ряполов,
ветеран ССО, депутат Барнаульской городской думы:

На мой взгляд, студенческие отряды Алтайского края — одни из лучших в России. Главное в них то, что они возродили все самое лучшее, что было в советское время.
Ряполов отмечает, что в районах руками студентов построены целые улицы. Например, ул. Молодежная, ул. Студотрядовская, ул. Студенческая. Тот же «Алтай-кокс» когда-то был всесоюзной студенческой стройкой. И работала там, в основном, молодежь. Тем же может похвастаться Краевая клиническая больница.

Открытие первого Всероссийского слета ветеранов студоотрядов
Открытие первого Всероссийского слета ветеранов студоотрядов
Дмитрий Лямзин

Галина Буевич,
председатель Барнаульской городской Думы:

Мы отмечаем неоценимый вклад студорядов в развитие города, в инфраструктурные проекты, дороги, социальные учреждения. Поэтому место встречи ветеранов выбрано не случайно. Именно в Барнауле когда-то возродилось студенческое движение.

По мнению Галины Буевич, благодаря студотрядам молодежь понимает, что такое настоящая дружба, любовь к человеку и к родине. Кроме того, движение развивает патриотизм в современном студенческом обществе.

На слете отметили, что движение ВСО насчитывает 76 региональный отделений по всей России. В студотрядах сейчас примерно 150 тысяч человек. Это проводники, строители, педагоги, студенты-медработники и другие. К 2024 году численность движения планируют увеличить до 400 тыс. человек. Кроме того, в целях организации стоит тесное сотрудничество с Белоруссией, Казахстаном, Арменией и другими дружественными странами.

Всероссийский слет ветеранов студорядов будет проходить в Барнауле и в поселке Новый с 22 по 24 июля.
Участники обсудят роль и место ветеранского движения, обменяются опытом и заложат фундамент развития ветеранских студенческих отрядов во всех регионах России.

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