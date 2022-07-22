В Барнауле состоялось торжественное открытие первого Всероссийского слета ветеранов студоотрядов

На торжественную часть приехали участники отрядов «Малахит» (МГТУ им. Баумана), «Сириус», «Сибирь», «Аврора», «Авангард», «Скиф», «Ювент», «Русичи» и многие другие.



Всего в Барнауле встретились ветераны из 12 регионов России.

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Открытие прошло рядом с памятником 50-летию студенческих отрядов Алтайского края.Символ поставили на местегде в 1968 заложили капсулу с посланием для молодежи. Вскрыли ее в 2018 годув день 100-летия ВЛКСМВсесоюзный Ленинский коммунистический союз молодежи).

На празднике отметили значение студенческого движения для Барнаула.

Открытие первого Всероссийского слета ветеранов студоотрядов Дмитрий Лямзин

Юрий Ряполов,

ветеран ССО, депутат Барнаульской городской думы:

На мой взгляд, студенческие отряды Алтайского края — одни из лучших в России. Главное в них то, что они возродили все самое лучшее, что было в советское время.

Ряполов отмечает, что в районах руками студентов построены целые улицы. Например, ул. Молодежная, ул. Студотрядовская, ул. Студенческая. Тот же «Алтай-кокс» когда-то был всесоюзной студенческой стройкой. И работала там, в основном, молодежь. Тем же может похвастаться Краевая клиническая больница.

Открытие первого Всероссийского слета ветеранов студоотрядов Дмитрий Лямзин

Галина Буевич,

председатель Барнаульской городской Думы:

Мы отмечаем неоценимый вклад студорядов в развитие города, в инфраструктурные проекты, дороги, социальные учреждения. Поэтому место встречи ветеранов выбрано не случайно. Именно в Барнауле когда-то возродилось студенческое движение.

По мнению Галины Буевич, благодаря студотрядам молодежь понимает, что такое настоящая дружба, любовь к человеку и к родине. Кроме того, движение развивает патриотизм в современном студенческом обществе.

На слете отметили, что движение ВСО насчитывает 76 региональный отделений по всей России. В студотрядах сейчас примерно 150 тысяч человек. Это проводники, строители, педагоги, студенты-медработники и другие. К 2024 году численность движения планируют увеличить до 400 тыс. человек. Кроме того, в целях организации стоит тесное сотрудничество с Белоруссией, Казахстаном, Арменией и другими дружественными странами.



Всероссийский слет ветеранов студорядов будет проходить в Барнауле и в поселке Новый с 22 по 24 июля.

Участники обсудят роль и место ветеранского движения, обменяются опытом и заложат фундамент развития ветеранских студенческих отрядов во всех регионах России.