Открытый чемпионат Сибири по ЭнергоQUIZ «Формула света» реализуется по инициативе ПАО «МРСК Сибири» (входит в группу компаний «Россети») и проводится при поддержке Министерства по промышленности и энергетике Алтайского края, комитета по образованию города Барнаула и барнаульского городского детско-юношеского центра.

На площадке центра в краевой столице победители отборочного тура встретились в полуфинальных играх, чтобы определить лучших для участия в финале. Вопросы викторины вызывают бурю эмоций у участников, ребята с азартом обсуждают, спорят и принимают решения. Для старшеклассников участие в ЭнергоQUIZ — отличная тренировка перед сдачей экзаменов и возможность получения новых знаний. А кто-то, может быть, погрузившись в тему, заинтересуется и примет решение стать энергетиком.

ЭнергоQUIZ — формат популярной викторины, знакомой многим из нас по интеллектуальному шоу «Что? Где? Когда?», с включёнными блоками вопросов и заданий на тему энергетики и энергобезопасности. Участники чемпионата — учащиеся 8−11 классов общеобразовательных школ в регионах присутствия МРСК Сибири. Цель нового образовательного проекта — в интересной и нестандартной форме донести до ребят правила безопасного обращения с электричеством. Также его организаторы накануне летних каникул хотят привлечь внимание родителей и сотрудников учебных заведений к теме детской электробезопасности. Этот уникальный проект стартовал одновременно в трех сибирских регионах: Республике Бурятия, Забайкальском и Алтайском краях.

В начале июня состоится финальная игра. Победители получат супер-полезные призы. Не останется без награды и школа, в которой учатся ребята-победители. ЭнергоQUIZ поможет им не только проявить себя, но еще и прославить свою школу на всю Сибирь!