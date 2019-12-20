В Барнауле состоялся самый детский командный турнир

14 и 15 декабря в Барнауле состоялся очень интересный и самый закрученный по интриге командный турнир самых маленьких шахматистов «Юность Сибири». В нем приняли участие шесть команд, представляющих Алтайский край, Новосибирскую и Кемеровскую области. А составлены они были из мальчиков и девочек 2012 года рождения и моложе. Ребята играли один круг в «классику», с контролем времени 40 минут + 10 секунд за каждый сделанный ход. Основные результаты не дали ответа на вопрос о победителе соревнования, судьям пришлось считать коэффициенты. О том, чем все закончилось, рассказал председатель детско-юношеской комиссии ФШАК Дмитрий Косачев:

— Матчевая встреча, проведенная с командой Новосибирска месяц назад, в ноябре, показала, что интерес к подобного рода состязаниям, «стенка на стенку», очень большой. Ребятам 2012 г. р. и моложе остро не хватает сильных турниров. Именно поэтому поездка в Новосибирск стала своего рода пробой сил для наших юных спортсменов. На выезде сборная команда Алтайского края сыграла удачно, заняв первое место. Хорошей традицией в таких случаях является возможность дать реванш проигравшим.

Поэтому «Академия шахмат» при содействии Федерации шахмат Алтайского края взяла на себя все организационные заботы. Было решено пригласить помимо Новосибирска наших ближайших соседей — команды из Новокузнецка и Горно-Алтайска. Формат турнира решили сохранить прежний: в команде 4 мальчика и 2 девочки, играем по круговой системе.

Турнир самых маленьких шахматистов «Юность Сибири». Источник фото: Общественная организация Федерация шахмат Алтайского края ( предоставлено ТЦ «Заря»)

К сожалению, в последний момент не смогли приехать шахматисты Республики Алтай, поэтому для четного количества участников нам пришлось срочно составлять еще одну команду из местных игроков. Таким образом, 14 декабря на старт соревнования вышли: Новосибирск-1 и Новосибирск-2, Новокузнецк, сборная Алтайского края — 1, сборная Алтайского края — 2 и команда «Виктория» (ЦДЮТ Железнодорожного района Барнаула).

На маленьких шахматистов выпала тяжелая нагрузка — сыграть 5 туров в 2 дня. При жеребьевке получилось так, что основные конкуренты, сборная Новосибирска-1 и Алтайского края — 1, встречались между собой в 4-м туре, утром второго дня. В первом туре сборная Алтайского края сразу же попала на сильную команду Новокузнецка, которую обыграла со счетом 4:2. Первый Новосибирск тем временем убедительно громил соперников со счетом 5:1, 5:1 и 6:0. Но основные битвы были впереди. По итогам первого дня сборные Алтайского края и Новосибирска набрали равное количество очков.

Турнир самых маленьких шахматистов «Юность Сибири». Источник фото: Общественная организация Федерация шахмат Алтайского края ( предоставлено ТЦ «Заря»)

Утром 15 декабря грянул бой! Все должна была решить личная встреча. 1,5 часа длилась битва. Когда дым сражения рассеялся, результаты протокола показали равенство команд по силам — 3:3. И все вопросы о победителе остались открытыми. Была маленькая надежда, что Новосибирск потеряет очки в последнем туре, играя с Новокузнецком. Наша сборная быстро обыграла со счетом 6:0 Новосибирск-2 и стала ждать исхода принципиального матча между Новосибирском-1 и Новокузнецком. Казалось, что на двух досках юные новосибирцы проигрывают. Достаточно было одной ничьей, чтобы наша команда стала первой. Но, собравшись, ребята из Новосибирска-1 победили с тем же счетом 6:0!

Турнир самых маленьких шахматистов «Юность Сибири». Источник фото: Общественная организация Федерация шахмат Алтайского края ( предоставлено ТЦ «Заря»)

Таким образом, к финишу две команды пришли с абсолютно равными показателями: равное количество очков, личная встреча, завершившаяся вничью. И только третий показатель — командный коэффициент Бергера — оказался в пользу наших соседей. Тройку призеров замкнули шахматисты из Кемеровской области.

Поздравляем всех победителей и призеров!

Итоговую таблицу смотрите на странице турнира.

В заключение хочется сказать, что получился хороший и нужный турнир, у которого есть потенциал. Уже на следующий год можно пригласить в гости ребят из Томска, Омска и Горно-Алтайска. Для детей в этом возрасте любая поездка — это праздник. Надеемся, что турнир «Юность Сибири» стал не только важным этапом на пути подготовки к официальным соревнованиям — первенству Сибирского федерального округа, но и просто праздником для детей.

Турнир самых маленьких шахматистов «Юность Сибири». Источник фото: Общественная организация Федерация шахмат Алтайского края ( предоставлено ТЦ «Заря»)

Благодаря компаниям-партнерам ООО «Красный кит» и «Бизнес-потенциал» все ребята — участники соревнований получили подарки.

Огромное спасибо гостям соревнований. Мы вместе делаем большое и нужное дело. Надеемся на встречу в следующем году!