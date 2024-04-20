В Барнауле сотрудники роддома спасли молодую сову

Птица врезалась в окно, испугалась и потеряла сознание.

Сотрудники, обнаружив птицу, не растерялись и сразу позвонили специалисту питомника редких птиц АлтГУ. На просьбу откликнулся профессор Сергей Снигирев, взяв на себя уход за пострадавшей птицей.

Эксперт рассказал, что сразу выяснил вид совы, это оказался самец совы-неясыти. Птица сильно ударилась и нуждалась в помощи.

Уже на новом месте пернатый смог отойти от шока, утром он смог позавтракать. Большой интерес к новоселу проявила сова Пушинка, которая тоже живет в питомнике. Поэтому ученые решили оставить крылатого жениха для создания пары.

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