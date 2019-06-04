В Барнауле социальные работники пытались отнять у экс-директора фирмы «излишнее» детское пособие

Управление соцзащиты по Барнаулу требовало в суде от молодой матери, работавшей директором фирмы, возврата более 100 тыс. рублей — пособие на ребенка. Чиновники считали, что детское пособие было выплачено излишне, так как женщина во время получения помощи работала директором фирмы. Однако ей удалось доказать, что они ошибались.

20 марта 2016 года у жительницы Октябрьского района Барнаула Л. родился ребенок. Ей назначили детское пособие. Однако три года спустя, в январе 2019-го, сотрудники соцзащиты обнаружили, что молодая мама с 2013 года числится директором фирмы. А пособие выплачивают только неработающим.

В итоге сотрудники соцзащиты решили, что женщина необоснованно получала пособие со дня рождения малыша (с 20 марта 2016 года). И потребовали от женщины вернуть 123,5 тыс. рублей. Сначала до суда, а потом уже и в суде.

Женщине пришлось объяснять суду, что директором фирмы она работала лишь до июля 2015 года. А затем уволилась. Просто она не знала, что учредитель не внес в ЕГРЮЛ изменения. Только после того, как соцзащита потребовала вернуть пособие, она обратилась к учредителю. И тот внес изменения, исключив сведения о ней как о директоре.

Судья констатировала, что ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет выплачивают неработающей матери. Но, видимо, спасла ситуацию ее трудовая книжка — в ней было записана дата увольнения из фирмы: 2015 год.

Суд отказал соцзащите. Решение вынес Октябрьский райсуд Барнаула в мае 2019 года.