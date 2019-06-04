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Жизнь

В Барнауле социальные работники пытались отнять у экс-директора фирмы «излишнее» детское пособие

Управление соцзащиты по Барнаулу требовало в суде от молодой матери, работавшей директором фирмы, возврата более 100 тыс. рублей — пособие на ребенка. Чиновники считали, что детское пособие было выплачено излишне, так как женщина во время получения помощи работала директором фирмы. Однако ей удалось доказать, что они ошибались.

Мама с ребенком.
Мама с ребенком.
СС0

20 марта 2016 года у жительницы Октябрьского района Барнаула Л. родился ребенок. Ей назначили детское пособие. Однако три года спустя, в январе 2019-го, сотрудники соцзащиты обнаружили, что молодая мама с 2013 года числится директором фирмы. А пособие выплачивают только неработающим.

В итоге сотрудники соцзащиты решили, что женщина необоснованно получала пособие со дня рождения малыша (с 20 марта 2016 года). И потребовали от женщины вернуть 123,5 тыс. рублей. Сначала до суда, а потом уже и в суде.

Женщине пришлось объяснять суду, что директором фирмы она работала лишь до июля 2015 года. А затем уволилась. Просто она не знала, что учредитель не внес в ЕГРЮЛ изменения. Только после того, как соцзащита потребовала вернуть пособие, она обратилась к учредителю. И тот внес изменения, исключив сведения о ней как о директоре.

Судья констатировала, что ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет выплачивают неработающей матери. Но, видимо, спасла ситуацию ее трудовая книжка — в ней было записана дата увольнения из фирмы: 2015 год.

Суд отказал соцзащите. Решение вынес Октябрьский райсуд Барнаула в мае 2019 года.

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