В Барнауле социальные работники пытались отнять у экс-директора фирмы «излишнее» детское пособие

20 марта 2016 года у жительницы Октябрьского района Барнаула Л. родился ребенок. Ей назначили детское пособие. Однако три года спустя, в январе 2019-го, сотрудники соцзащиты обнаружили, что молодая мама с 2013 года числится директором фирмы. А пособие выплачивают только неработающим.
В итоге сотрудники соцзащиты решили, что женщина необоснованно получала пособие со дня рождения малыша (с 20 марта 2016 года). И потребовали от женщины вернуть 123,5 тыс. рублей. Сначала до суда, а потом уже и в суде.
Женщине пришлось объяснять суду, что директором фирмы она работала лишь до июля 2015 года. А затем уволилась. Просто она не знала, что учредитель не внес в ЕГРЮЛ изменения. Только после того, как соцзащита потребовала вернуть пособие, она обратилась к учредителю. И тот внес изменения, исключив сведения о ней как о директоре.
Судья констатировала, что ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет выплачивают неработающей матери. Но, видимо, спасла ситуацию ее трудовая книжка — в ней было записана дата увольнения из фирмы: 2015 год.
Суд отказал соцзащите. Решение вынес Октябрьский райсуд Барнаула в мае 2019 года.