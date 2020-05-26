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Жизнь

В Барнауле спилят десятки сухостойных деревьев

Снос и санитарная обрезка деревьев будет произведена во всех районах города, об этом сообщается на официальном сайте мэрии.

Деревья на ул. Георгия Исакова
Деревья на ул. Георгия Исакова
Предоставил Игорь Ландорин

Сухостои выявлены специалистами МБУ «Благоустройство и озеленение» во всех районах города — на проспекте Ленина и Космонавтов, улицах Кулагина, Власихинской, Павловском тракте и других.

В настоящее время сносу, омолаживающей или формовочной обрезке подлежат 69 деревьев.

Отметим, что такая работа проводится в краевой столице ежегодно. По мнению специалистов учреждения, сухие деревья представляют потенциальную опасность — могут упасть на проезжую часть, линии электропередач, припаркованные автомобили.

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