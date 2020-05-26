В Барнауле спилят десятки сухостойных деревьев

Сухостои выявлены специалистами МБУ «Благоустройство и озеленение» во всех районах города — на проспекте Ленина и Космонавтов, улицах Кулагина, Власихинской, Павловском тракте и других.
В настоящее время сносу, омолаживающей или формовочной обрезке подлежат 69 деревьев.
Отметим, что такая работа проводится в краевой столице ежегодно. По мнению специалистов учреждения, сухие деревья представляют потенциальную опасность — могут упасть на проезжую часть, линии электропередач, припаркованные автомобили.