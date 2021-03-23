В Барнауле справились с аварией на магистральной теплосети

Горячую воду отключали в 24 многоквартирных домах, четырех детсадах и школе. Отопление в жилых зданиях не отключали.
К 11 часам ресурс начали возвращать потребителям.
Сотрудники барнаульского водоканала продолжают устранять аварию на водоводах диаметром 150 мм и 400 мм в районе пересечения пр. Комсомольского и ул. Чкалова, сообщили в мэрии.
Холодной воды нет по адресам ул. Чернышевского, 28, 13−41, Трудовой, 5, Некрасова, 27−32, Комсомольский, 68, 80, 80а, 80-е, Партизанская, 40, 42, 44, 30−43, Чкалова, 50.
«Устранение повреждения находится на контроле городского комитета ЖКХ, администрации Центрального района», — добавили в администрации.