Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
23 марта 1°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь
68

В Барнауле справились с аварией на магистральной теплосети

Повреждение на магистральной тепловой сети на ул. Попова, 118 устранили, сообщили в СГК.

Коммунальная авария.
Коммунальная авария.
пресс-служба администрации Барнаула

Горячую воду отключали в 24 многоквартирных домах, четырех детсадах и школе. Отопление в жилых зданиях не отключали.

К 11 часам ресурс начали возвращать потребителям.

Сотрудники барнаульского водоканала продолжают устранять аварию на водоводах диаметром 150 мм и 400 мм в районе пересечения пр. Комсомольского и ул. Чкалова, сообщили в мэрии.

Холодной воды нет по адресам ул. Чернышевского, 28, 13−41, Трудовой, 5, Некрасова, 27−32, Комсомольский, 68, 80, 80а, 80-е, Партизанская, 40, 42, 44, 30−43, Чкалова, 50.

«Устранение повреждения находится на контроле городского комитета ЖКХ, администрации Центрального района», — добавили в администрации.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость