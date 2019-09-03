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Жизнь

В Барнауле стали реже рожать и умирать

Алтайкрайстат сообщил о снижении числа родившихся и умерших в Барнауле за семь месяцев 2019 года. Также горожане стали меньше жениться и разводиться.

Мама с ребенком.
Мама с ребенком.
СС0

По сравнению с аналогичным периодом 2018 года в Барнауле родилось на 354 человек меньше и на 198 человек меньше умерло. В расчете на 1000 человек населения показатель рождаемости составил 10,1, смертности — 11,6. Естественная убыль населения города составила 583 человека, гласят данные статистики.

Коэффициент рождаемости вырос только в Центральном районе города.

Также отмечается, что показатель рождаемости выше среднекраевого уровня на 8,6%, а смертности ниже на 20%.

Всего зарегистрировали 1989 разводов, что на 194 меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Свадеб было 1468 — на 443 меньше.

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