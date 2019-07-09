В Барнауле стартовал конкурс талантов «Лучше всех»

Если ваш ребенок что-то делает лучше всех — плавает, бегает, рассказывает стихи, проводит эксперименты, танцует, поет или зажигательно смеется, — тогда обязательно снимайте видеоролик и принимайте участие в самом жарком конкурсе этого лета.
Заявки принимаются в период с 1 по 25 июля 2019 года.
Для того чтобы принять участие в конкурсе, необходимо:
1. Подготовить видеоролик, отражающий талант вашего ребенка, длительностью не более одной минуты и выложить его в Instagram с хэштегом #барнауллучшевсех.
2. Заполнить анкету (ссылки есть в шапках профиля у каждого партнера конкурса).
3. Подписаться на всех партнеров конкурса:
@rostelecom.altai
@luchshe_vseh22
@fabrika_otdykha22
@skazka_hall
@skazka_barnaul
@_ded22_
@chudoostrov.barnayl
@bonifacy22
@likeshow.barnaul
@stem22.ru
@schoolballet22
@fond.bezgranits
@neuro.um
@pelican_barnaul_evropa
@natalya_butakova.
4. Сделать репост афиши конкурса на своей странице в Instagram, которая должна быть открыта весь период проведения конкурса (чтобы члены жюри могли просмотреть видеоролики).
Участники будут разделены по номинациям:
- Малыши — возраст до 3 лет.
- Подготовишки — возраст от 4 до 7 лет.
- Юниоры — возраст от 8 до 11 лет.
- Умельцы — возраст от 12 до 15 лет.
Победитель в каждой номинации получит подарок от партнеров конкурса. Главный приз — семейный weekend на «Фабрике отдыха».
Организатор конкурса: «Алтайская резиденция Деда Мороза». Срок проведения: с 1 по 28 июля 2019 года. Подробную информацию о правилах конкурса, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения можно узнать здесь.
Возрастное ограничение 0+