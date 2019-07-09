Если ваш ребенок что-то делает лучше всех — плавает, бегает, рассказывает стихи, проводит эксперименты, танцует, поет или зажигательно смеется, — тогда обязательно снимайте видеоролик и принимайте участие в самом жарком конкурсе этого лета.

Заявки принимаются в период с 1 по 25 июля 2019 года.

Для того чтобы принять участие в конкурсе, необходимо:

1. Подготовить видеоролик, отражающий талант вашего ребенка, длительностью не более одной минуты и выложить его в Instagram с хэштегом #барнауллучшевсех.

2. Заполнить анкету (ссылки есть в шапках профиля у каждого партнера конкурса).

3. Подписаться на всех партнеров конкурса:

@rostelecom.altai

@luchshe_vseh22

@fabrika_otdykha22

@skazka_hall

@skazka_barnaul

@_ded22_

@chudoostrov.barnayl

@bonifacy22

@likeshow.barnaul

@stem22.ru

@schoolballet22

@fond.bezgranits

@neuro.um

@pelican_barnaul_evropa

@natalya_butakova.

4. Сделать репост афиши конкурса на своей странице в Instagram, которая должна быть открыта весь период проведения конкурса (чтобы члены жюри могли просмотреть видеоролики).

В Барнауле стартовал конкурс талантов «Лучше всех» «Алтайская резиденция Деда Мороза»

Участники будут разделены по номинациям:

Малыши — возраст до 3 лет.

Подготовишки — возраст от 4 до 7 лет.

Юниоры — возраст от 8 до 11 лет.

Умельцы — возраст от 12 до 15 лет.

Победитель в каждой номинации получит подарок от партнеров конкурса. Главный приз — семейный weekend на «Фабрике отдыха».

Организатор конкурса: «Алтайская резиденция Деда Мороза». Срок проведения: с 1 по 28 июля 2019 года. Подробную информацию о правилах конкурса, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения можно узнать здесь.

Возрастное ограничение 0+