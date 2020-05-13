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Жизнь

В Барнауле стартовала выдача путевок в детсады

12 мая в Барнауле начали выдачу путевок в детские сады. Итоги комплектования групп на 2020−2021 год можно посмотреть на сайте комитета по образованию города.

В детском саду.
В детском саду.
СС0

За путевкой родителям необходимо обратиться по 30 июня в то учреждение, куда распределен ребенок.

В ближайшие пять рабочих дней после комплектования сотрудники детсада оповестят родителей о порядке получения путевки, согласуют дату и время обращения.

Получить информацию по интересующим вопросам, а также рекомендации по решению возникших проблем можно без личного присутствия, позвонив специалисту по телефону:

  • Начальник отдела дошкольного образования — 56 90 09
  • Специалист, курирующий Железнодорожный район — 56 90 10
  • Специалист, курирующий Индустриальный район — 56 90 05, 56 90 13
  • Специалист, курирующий Ленинский район — 56 90 06
  • Специалист, курирующий Октябрьский район — 56 90 12
  • Специалист, курирующий Центральный район — 56 90 08
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