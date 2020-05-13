В Барнауле стартовала выдача путевок в детсады

За путевкой родителям необходимо обратиться по 30 июня в то учреждение, куда распределен ребенок.
В ближайшие пять рабочих дней после комплектования сотрудники детсада оповестят родителей о порядке получения путевки, согласуют дату и время обращения.
Получить информацию по интересующим вопросам, а также рекомендации по решению возникших проблем можно без личного присутствия, позвонив специалисту по телефону:
- Начальник отдела дошкольного образования — 56 90 09
- Специалист, курирующий Железнодорожный район — 56 90 10
- Специалист, курирующий Индустриальный район — 56 90 05, 56 90 13
- Специалист, курирующий Ленинский район — 56 90 06
- Специалист, курирующий Октябрьский район — 56 90 12
- Специалист, курирующий Центральный район — 56 90 08