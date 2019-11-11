В Барнауле стартовало народное голосование за перемены в городе

11 ноября в Барнауле стартовало онлайн-голосование среди жителей краевой столицы за выбор общественных территорий, которые будут благоустроены в рамках муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды». Проголосовать сможет каждый желающий, процедура продлится до 25 ноября.

Для организации процедуры двухнедельного голосования на официальном сайте Барнаула создан специальный раздел. Барнаульцам предлагается решить, какие именно территории общественного пользования будут обновлены в 2020 году.



Из предложенного списка посетитель сайта может выбрать не более трех общественных территорий, по его мнению, наиболее нуждающихся в благоустройстве. Голос можно отдать только один раз. «Поэтому постарайтесь ответственно подойти к своему выбору», — отмечают в мэрии.

Среди наиболее известных городских территорий, выставленных на голосование, указаны: Демидовская площадь, площадь маршала Жукова, Мизюлинская роща, аллея на улице Георгиева, парк «Юбилейный», Обской бульвар, парк «Изумрудный», набережная Речного вокзала, сквер на улице Пушкина, парк культуры и отдыха «Центральный» и многое другое.

Всего представлено более 50 объектов.

В мэрии обещают широко представить итоги народного голосования.