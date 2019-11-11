В Барнауле стартовало народное голосование за перемены в городе

Для организации процедуры двухнедельного голосования на официальном сайте Барнаула создан специальный раздел. Барнаульцам предлагается решить, какие именно территории общественного пользования будут обновлены в 2020 году.
Из предложенного списка посетитель сайта может выбрать не более трех общественных территорий, по его мнению, наиболее нуждающихся в благоустройстве. Голос можно отдать только один раз. «Поэтому постарайтесь ответственно подойти к своему выбору», — отмечают в мэрии.
Среди наиболее известных городских территорий, выставленных на голосование, указаны: Демидовская площадь, площадь маршала Жукова, Мизюлинская роща, аллея на улице Георгиева, парк «Юбилейный», Обской бульвар, парк «Изумрудный», набережная Речного вокзала, сквер на улице Пушкина, парк культуры и отдыха «Центральный» и многое другое.
Всего представлено более 50 объектов.
В мэрии обещают широко представить итоги народного голосования.