В Барнауле стартует конкурс «Лучший предприниматель Барнаула».

Для чего проводится конкурс?
Его главная цель — популяризация малого и среднего предпринимательства, выявление и представление лучших компаний Барнаула и самых успешных менеджеров. Учитывается не только динамичное развитие компании и ее руководителя, но вклад в социальную жизнь Барнаула.
Какие будут номинации?
В этому году программа конкурса изменилась, в нее добавились новые номинации. Всего теперь их пять.
- «Успешный старт» — для начинающих субъектов МСП, добившихся серьезных успехов на этапе становления своего дела (от 1 до 2 лет с момента регистрации).
- «Эффективность и развитие». В этой номинации поощряются компании за показатели экономического роста, инвестиционную привлекательность и эффективность ведения бизнеса.
- «Женское предпринимательство» — для бизнес-леди, которые либо работают в качестве индивидуальных предпринимательниц, либо руководят компаниями в Барнауле.
- «Молодежное предпринимательство» — это номинация для руководителей предприятий и ИП, чей возраст не превышает 30 лет. При этом доля учредителя в уставном капители компании не должна быть менее 50%.
- «Лучшее социальное предприятие» — для компаний и субъектов МСП, которые своей деятельностью помогли Барнаулу в решении социальных проблем в сферах: обеспечения занятости инвалидов, выпускников детских домов, пенсионеров, людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
Кто имеет право участвовать в конкурсе?
Субъекты МСП, зарегистрированные и осуществляющие свою деятельность на территории Барнаула не менее одного года. При этом к конкурсу не допускаются индивидуальные предприниматели или руководители компаний, находящиеся в стадии ликвидации, банкротства, а также должники по уплате налогов и сборов.
Какие показатели будут учитываться при оценке?
Оценка будет проводиться по следующим критериям: темп роста объема реализованной продукции (работ, услуг), темп роста среднемесячной зарплаты на одного работника, темп роста среднесписочной численности работников, темп роста инвестиций в основной капитал, темп роста объема экспортной продукции, рентабельность, количество трудоустроенных работников с ограниченными возможностями и т.д.
Какие награды предусмотрены победителям?
В первую очередь, лучшие предприниматели получают почет и уважение своих коллег и всех жителей Барнаула. Но также для них предусмотрены дипломы и денежные премии. Премия может составлять до 50 тысяч рублей одному победителю.
Какие документы нужно подать?
Для участия в конкурсе предприниматели должны предоставить: заявку, анкету, показатели экономической деятельности, копию о регистрации в качестве ИП или юрлица, информацию о количестве работников и средней заработной плате.
Кто принимает заявки?
Комитет администрации Барнаула по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда, ул. Гоголя, 48, каб. 421, 420.
Телефоны для справок: 370−470, 370−473, 370−472