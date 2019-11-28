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В Барнауле стартует конкурс «Лучший предприниматель Барнаула»

Администрация Барнаула приглашает предпринимателей города принять активное участие в муниципальном конкурсе на звание лучшего предпринимателя. Заявки будут приниматься с января по апрель 2020 года, а победители будут определены в нескольких номинациях. Altapress.ru провел подробный разбор этого конкурса и рассказывает о нем читателям.

В Барнауле стартует конкурс «Лучший предприниматель Барнаула».
В Барнауле стартует конкурс «Лучший предприниматель Барнаула».
Анна Зайкова

Для чего проводится конкурс?

Его главная цель — популяризация малого и среднего предпринимательства, выявление и представление лучших компаний Барнаула и самых успешных менеджеров. Учитывается не только динамичное развитие компании и ее руководителя, но вклад в социальную жизнь Барнаула.

Какие будут номинации?

В этому году программа конкурса изменилась, в нее добавились новые номинации. Всего теперь их пять.

  1. «Успешный старт» — для начинающих субъектов МСП, добившихся серьезных успехов на этапе становления своего дела (от 1 до 2 лет с момента регистрации).
  2. «Эффективность и развитие». В этой номинации поощряются компании за показатели экономического роста, инвестиционную привлекательность и эффективность ведения бизнеса.
  3. «Женское предпринимательство» — для бизнес-леди, которые либо работают в качестве индивидуальных предпринимательниц, либо руководят компаниями в Барнауле.
  4. «Молодежное предпринимательство» — это номинация для руководителей предприятий и ИП, чей возраст не превышает 30 лет. При этом доля учредителя в уставном капители компании не должна быть менее 50%.
  5. «Лучшее социальное предприятие» — для компаний и субъектов МСП, которые своей деятельностью помогли Барнаулу в решении социальных проблем в сферах: обеспечения занятости инвалидов, выпускников детских домов, пенсионеров, людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
В Барнауле стартует конкурс «Лучший предприниматель Барнаула».
В Барнауле стартует конкурс «Лучший предприниматель Барнаула».
Анна Зайкова

Кто имеет право участвовать в конкурсе?

Субъекты МСП, зарегистрированные и осуществляющие свою деятельность на территории Барнаула не менее одного года. При этом к конкурсу не допускаются индивидуальные предприниматели или руководители компаний, находящиеся в стадии ликвидации, банкротства, а также должники по уплате налогов и сборов.

Какие показатели будут учитываться при оценке?

Оценка будет проводиться по следующим критериям: темп роста объема реализованной продукции (работ, услуг), темп роста среднемесячной зарплаты на одного работника, темп роста среднесписочной численности работников, темп роста инвестиций в основной капитал, темп роста объема экспортной продукции, рентабельность, количество трудоустроенных работников с ограниченными возможностями и т.д.

Какие награды предусмотрены победителям?

В первую очередь, лучшие предприниматели получают почет и уважение своих коллег и всех жителей Барнаула. Но также для них предусмотрены дипломы и денежные премии. Премия может составлять до 50 тысяч рублей одному победителю.

В Барнауле стартует конкурс «Лучший предприниматель Барнаула».
В Барнауле стартует конкурс «Лучший предприниматель Барнаула».
Анна Зайкова

Какие документы нужно подать?

Для участия в конкурсе предприниматели должны предоставить: заявку, анкету, показатели экономической деятельности, копию о регистрации в качестве ИП или юрлица, информацию о количестве работников и средней заработной плате.

Кто принимает заявки?

Комитет администрации Барнаула по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда, ул. Гоголя, 48, каб. 421, 420.

Телефоны для справок: 370−470, 370−473, 370−472

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