В Алтайском крае стартует конкурс «Лучший социальный проект года»

Всероссийский Конкурс проектов в области социального предпринимательства «Лучший социальный проект года» инициирован Российским государственным социальным университетом и поддержан Министерством экономического развития Российской Федерации и Агентством стратегических инициатив.
Конкурс направлен на поиск и выявление наиболее эффективных и перспективных практик социального предпринимательства.
Номинации конкурса
- Лучший проект социального предпринимательства в сфере поддержки и реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья
- Лучший проект социального предпринимательства в сфере социального обслуживания
- Лучший проект социального предпринимательства сфере дополнительного образования и воспитания детей
- Лучший проект социального предпринимательства в культурно-просветительской сфере
- Лучший проект социального предпринимательства в сфере здорового образа жизни, физической культуры и спорта
- Лучший проект социального предпринимательства в сфере социального туризма
- Лучший проект социального предпринимательства в сфере разработки IT технологий, направленных на решение социальных проблем общества и людей с ограниченными возможностями здоровья
- Лучший проект социального предпринимательства в сфере разработки технических средств реабилитации
- Лучший проект социального предпринимательства в сфере экологии
- Лучший проект социального предпринимательства в сфере обеспечения занятости, вовлечения в социально активную деятельность лиц, нуждающихся в социальном сопровождении
В каждой номинации определяется один победитель.
Участие в конкурсе — это возможность:
- рассказать о проекте более широкой аудитории;
- популяризировать «дело своей жизни»;
- получить ценные контакты, включая потенциальных клиентов и партнёров;
- поделиться историей своего успеха и получить общественное признание;
- вдохновить других своими идеями.
Победители конкурса получают дипломы и ценные подарки. Конкурсная комиссия, спонсоры, иные заинтересованные лица и организации также могут устанавливать специальные награды участникам конкурса.
Победители регионального уровня становятся участниками федерального этапа Всероссийского Конкурса проектов в области социального предпринимательства «Лучший социальный проект года — 2019».
Информация о всех представленных на региональный этап конкурса проектах публикуется в ежегодном каталоге инновационных проектов социального предпринимательства Алтайского края и размещается в банке проектов на сайте Центра инноваций социальной сферы, НО «Алтайский фонд МСП». Итоги конкурса освещаются в СМИ и размещаются на официальных сайтах Алтайского края, Управления Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры, организатора конкурса.
Кто может принять участие в конкурсе
К участию в региональном этапе конкурса допускаются коммерческие организации, индивидуальные предприниматели, зарегистрированные и осуществляющие социально ориентированную деятельность на территории Алтайского края.
Требования к проектам, участвующим в конкурсе
- реализация на территории Алтайского края и способствование достижению позитивных социальных изменений в обществе;
- направленность на решение или смягчение существующих социальных проблем, появление долгосрочных, устойчивых позитивных социальных изменений, улучшение качества жизни населения региона в целом и (или) представителей социально незащищенных слоев (групп) населения и людей, нуждающихся в особой поддержке для развития своих способностей и самореализации;
- инновационный подход к решению социальных проблем;
- социальный эффект и результативность — динамика целевых индикаторов и показателей;
- создание финансово устойчивой бизнес-модели.
Кок принять участие в конкурсе
- Ознакомиться с конкурсной документацией регионального этапа конкурса и формой заявки;
- Заполнить заявку в единой информационной системе на официальном сайте конкурса в разделе «Региональный этап»
К заявке могут прилагаться дополнительные материалы: рекомендательные письма органов государственной власти и местного самоуправления, общественных и иных организаций, копии дипломов, благодарственных писем, публикаций в средствах массовой информации, фотографии, презентации, иные материалы по усмотрению участника конкурса.
Заявки на участие в региональном этапе конкурса принимаются с 15 августа по 30 сентября 2019 года.
По вопросам участия в конкурсе обращаться в Центр инноваций социальной сферы, НО «Алтайский фонд МСП»:
тел.: (3852) 22−92−50
e-mail: aciss@bk.ru