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В Алтайском крае стартует конкурс «Лучший социальный проект года»

Некоммерческая организация «Алтайский фонд развития малого и среднего предпринимательства» объявляет о проведении регионального этапа V Всероссийского Конкурса проектов в области социального предпринимательства «Лучший социальный проект года — 2019» (далее также — «конкурс»).

Всероссийский Конкурс проектов в области социального предпринимательства «Лучший социальный проект года» инициирован Российским государственным социальным университетом и поддержан Министерством экономического развития Российской Федерации и Агентством стратегических инициатив.

Конкурс направлен на поиск и выявление наиболее эффективных и перспективных практик социального предпринимательства.

Номинации конкурса

  • Лучший проект социального предпринимательства в сфере поддержки и реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья
  • Лучший проект социального предпринимательства в сфере социального обслуживания
  • Лучший проект социального предпринимательства сфере дополнительного образования и воспитания детей
  • Лучший проект социального предпринимательства в культурно-просветительской сфере
  • Лучший проект социального предпринимательства в сфере здорового образа жизни, физической культуры и спорта
  • Лучший проект социального предпринимательства в сфере социального туризма
  • Лучший проект социального предпринимательства в сфере разработки IT технологий, направленных на решение социальных проблем общества и людей с ограниченными возможностями здоровья
  • Лучший проект социального предпринимательства в сфере разработки технических средств реабилитации
  • Лучший проект социального предпринимательства в сфере экологии
  • Лучший проект социального предпринимательства в сфере обеспечения занятости, вовлечения в социально активную деятельность лиц, нуждающихся в социальном сопровождении

В каждой номинации определяется один победитель.

Участие в конкурсе — это возможность:

  • рассказать о проекте более широкой аудитории;
  • популяризировать «дело своей жизни»;
  • получить ценные контакты, включая потенциальных клиентов и партнёров;
  • поделиться историей своего успеха и получить общественное признание;
  • вдохновить других своими идеями.

Победители конкурса получают дипломы и ценные подарки. Конкурсная комиссия, спонсоры, иные заинтересованные лица и организации также могут устанавливать специальные награды участникам конкурса.

Победители регионального уровня становятся участниками федерального этапа Всероссийского Конкурса проектов в области социального предпринимательства «Лучший социальный проект года — 2019».

Информация о всех представленных на региональный этап конкурса проектах публикуется в ежегодном каталоге инновационных проектов социального предпринимательства Алтайского края и размещается в банке проектов на сайте Центра инноваций социальной сферы, НО «Алтайский фонд МСП». Итоги конкурса освещаются в СМИ и размещаются на официальных сайтах Алтайского края, Управления Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры, организатора конкурса.

Кто может принять участие в конкурсе

К участию в региональном этапе конкурса допускаются коммерческие организации, индивидуальные предприниматели, зарегистрированные и осуществляющие социально ориентированную деятельность на территории Алтайского края.

Требования к проектам, участвующим в конкурсе

  • реализация на территории Алтайского края и способствование достижению позитивных социальных изменений в обществе;
  • направленность на решение или смягчение существующих социальных проблем, появление долгосрочных, устойчивых позитивных социальных изменений, улучшение качества жизни населения региона в целом и (или) представителей социально незащищенных слоев (групп) населения и людей, нуждающихся в особой поддержке для развития своих способностей и самореализации;
  • инновационный подход к решению социальных проблем;
  • социальный эффект и результативность — динамика целевых индикаторов и показателей;
  • создание финансово устойчивой бизнес-модели.

Кок принять участие в конкурсе

К заявке могут прилагаться дополнительные материалы: рекомендательные письма органов государственной власти и местного самоуправления, общественных и иных организаций, копии дипломов, благодарственных писем, публикаций в средствах массовой информации, фотографии, презентации, иные материалы по усмотрению участника конкурса.

Заявки на участие в региональном этапе конкурса принимаются с 15 августа по 30 сентября 2019 года.

По вопросам участия в конкурсе обращаться в Центр инноваций социальной сферы, НО «Алтайский фонд МСП»:

тел.: (3852) 22−92−50

e-mail: aciss@bk.ru

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