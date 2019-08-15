В Алтайском крае стартует конкурс «Лучший социальный проект года»

Некоммерческая организация «Алтайский фонд развития малого и среднего предпринимательства» объявляет о проведении регионального этапа V Всероссийского Конкурса проектов в области социального предпринимательства «Лучший социальный проект года — 2019» (далее также — «конкурс»).

Всероссийский Конкурс проектов в области социального предпринимательства «Лучший социальный проект года» инициирован Российским государственным социальным университетом и поддержан Министерством экономического развития Российской Федерации и Агентством стратегических инициатив.

Конкурс направлен на поиск и выявление наиболее эффективных и перспективных практик социального предпринимательства.

Номинации конкурса

Лучший проект социального предпринимательства в сфере поддержки и реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья

Лучший проект социального предпринимательства в сфере социального обслуживания

Лучший проект социального предпринимательства сфере дополнительного образования и воспитания детей

Лучший проект социального предпринимательства в культурно-просветительской сфере

Лучший проект социального предпринимательства в сфере здорового образа жизни , физической культуры и спорта

физической культуры и спорта Лучший проект социального предпринимательства в сфере социального туризма

Лучший проект социального предпринимательства в сфере разработки IT технологий , направленных на решение социальных проблем общества и людей с ограниченными возможностями здоровья

направленных на решение социальных проблем общества и людей с ограниченными возможностями здоровья Лучший проект социального предпринимательства в сфере разработки технических средств реабилитации

Лучший проект социального предпринимательства в сфере экологии

Лучший проект социального предпринимательства в сфере обеспечения занятости , вовлечения в социально активную деятельность лиц , нуждающихся в социальном сопровождении

В каждой номинации определяется один победитель.

Участие в конкурсе — это возможность:

рассказать о проекте более широкой аудитории;

популяризировать «дело своей жизни»;

получить ценные контакты , включая потенциальных клиентов и партнёров;

включая потенциальных клиентов и партнёров; поделиться историей своего успеха и получить общественное признание;

вдохновить других своими идеями.

Победители конкурса получают дипломы и ценные подарки. Конкурсная комиссия, спонсоры, иные заинтересованные лица и организации также могут устанавливать специальные награды участникам конкурса.

Победители регионального уровня становятся участниками федерального этапа Всероссийского Конкурса проектов в области социального предпринимательства «Лучший социальный проект года — 2019».

Информация о всех представленных на региональный этап конкурса проектах публикуется в ежегодном каталоге инновационных проектов социального предпринимательства Алтайского края и размещается в банке проектов на сайте Центра инноваций социальной сферы, НО «Алтайский фонд МСП». Итоги конкурса освещаются в СМИ и размещаются на официальных сайтах Алтайского края, Управления Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры, организатора конкурса.

Кто может принять участие в конкурсе

К участию в региональном этапе конкурса допускаются коммерческие организации, индивидуальные предприниматели, зарегистрированные и осуществляющие социально ориентированную деятельность на территории Алтайского края.

Требования к проектам , участвующим в конкурсе

реализация на территории Алтайского края и способствование достижению позитивных социальных изменений в обществе;

направленность на решение или смягчение существующих социальных проблем , появление долгосрочных , устойчивых позитивных социальных изменений , улучшение качества жизни населения региона в целом и ( или) представителей социально незащищенных слоев ( групп) населения и людей , нуждающихся в особой поддержке для развития своих способностей и самореализации;

появление долгосрочных устойчивых позитивных социальных изменений улучшение качества жизни населения региона в целом и или) представителей социально незащищенных слоев групп) населения и людей нуждающихся в особой поддержке для развития своих способностей и самореализации; инновационный подход к решению социальных проблем;

социальный эффект и результативность — динамика целевых индикаторов и показателей;

создание финансово устойчивой бизнес-модели.

Кок принять участие в конкурсе

К заявке могут прилагаться дополнительные материалы: рекомендательные письма органов государственной власти и местного самоуправления, общественных и иных организаций, копии дипломов, благодарственных писем, публикаций в средствах массовой информации, фотографии, презентации, иные материалы по усмотрению участника конкурса.

Заявки на участие в региональном этапе конкурса принимаются с 15 августа по 30 сентября 2019 года.

По вопросам участия в конкурсе обращаться в Центр инноваций социальной сферы, НО «Алтайский фонд МСП»:

тел.: (3852) 22−92−50

e-mail: aciss@bk.ru