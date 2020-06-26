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В Барнауле стартует распродажа с минимальными ценами на одежду

Осталось совсем немного до трехдневной распродажи «все по 10, 20 и 100 рублей» от благотворительного магазина Charity Market (ChM), которая стартует 26 июня.

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Здесь есть великолепные вещи, которые можно приобрести за минимальный благотворительный взнос от 10 рублей. Чего вы только не найдёте в ChM. Это верхняя взрослая и детская одежда, обувь на любую погоду, одежда для самых маленьких, уютные вещицы для дома, аксессуары, украшения ручной работы.

Вещи представленные на распродаже — это то, что ChM пожертвовали дарители и разрешили продавать в магазине. Все вырученные с продаж средства направятся благотворительному фонду «Облака». Благодаря этому «Облака» смогут приобрести необходимое и жизненно важное для подопечных семей.

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Первый благотворительный магазин расширил зал, установил третью примерочную, чтобы посетителям было комфортнее. Каждые несколько часов в зал будут подвешивать вещи, ассортимент полностью обновится.

Берите с собой друзей, детей, соседей и бегом в Charity Market, на Социалистический 64.
С 11:00—20:00 будет работать магазин, чтобы радовать самыми низкими ценами и отличными вещами.
Все вопросы вы можете уточнить, позвонив по номеру 8 (961) 231-35-05.

Текст — Анастасия Головинова

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