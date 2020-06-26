В Барнауле стартует распродажа с минимальными ценами на одежду

Здесь есть великолепные вещи, которые можно приобрести за минимальный благотворительный взнос от 10 рублей. Чего вы только не найдёте в ChM. Это верхняя взрослая и детская одежда, обувь на любую погоду, одежда для самых маленьких, уютные вещицы для дома, аксессуары, украшения ручной работы.
Вещи представленные на распродаже — это то, что ChM пожертвовали дарители и разрешили продавать в магазине. Все вырученные с продаж средства направятся благотворительному фонду «Облака». Благодаря этому «Облака» смогут приобрести необходимое и жизненно важное для подопечных семей.
Первый благотворительный магазин расширил зал, установил третью примерочную, чтобы посетителям было комфортнее. Каждые несколько часов в зал будут подвешивать вещи, ассортимент полностью обновится.
Берите с собой друзей, детей, соседей и бегом в Charity Market, на Социалистический 64.
Все вопросы вы можете уточнить, позвонив по номеру
Текст — Анастасия Головинова