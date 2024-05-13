В Барнауле стажер спасательного центра помог мальчику, который забрался на окно

Анатолий Ильиных, стажер поисково-спасательного центра Управления Алтайского края по делам ГОЧС и ПБ, случайно оказался рядом с домом № 50 по ул. Шумакова, сообщает «Катунь 24».

На верхнем этаже здания он увидел маленького ребенка, который стоял на самом краю открытого окна.

Пока другие свидетели вызывали экстренные службы, Анатолий быстро проанализировал ситуацию и понял, что времени почти не осталось. Он поднялся на девятый этаж, где находился ребенок.

С помощью топора он взломал дверь и через щель стал звать малыша к себе. Мальчик подошел к нему. Вскоре прибыли сотрудники полиции, и вместе они смогли попасть в квартиру.

Когда полицейские зашли внутрь, они обнаружили пожилого мужчину. Вероятно, он спал, оставив ребенка без присмотра. Сейчас четырехлетний малыш в безопасности.

Ранее сообщалось, что собака покусала девочку на спортивной площадке в Алтайском крае.





Самое важное - в нашем Telegram-канале