В Барнауле стоматолог избил журналиста НТВ. Возбудили уголовное дело и, возможно, возбудят еще одно

В Алтайском крае возбудили уголовное дело после нападения соучредителя стоматологической клиники на журналиста телеканала НТВ, сообщает региональный СК.

2 сентября журналисты НТВ рассказали историю жительницы Барнаула Ольги Сухановой, которую «изуродовали стоматологи».

«Долгое время она не может добиться компенсации от медиков за неправильно установленные брекеты. Как показала экспертиза, из-за неграмотных действий у женщины начались проблемы со здоровьем. Однако врачи не хотят признавать вину», — отметили в сюжете телеканала.

В клинику женщина пришла вместе со съемочной группой, чтобы узнать, почему ей отказывают в выплате компенсации. Она в суде доказала, что медики изуродовали ей лицо.

«Через полгода начало болеть ухо, челюсть. Я поняла, что мне становится хуже, хруст в челюсти появился. Мне говорили: „Болит ухо? Сходи к лору“ <…> Начали сыпаться зубы, появились кисты. Это боль адская. Брекет-система сломала не только мне зубы, она мне сломала жизнь. Полностью жизнь мою перевернуло и зачеркнуло», — рассказала женщина.

Директор клиники с порога дала понять — разговаривать не намерена. Позвала на помощь супруга — стоматолога и соучредителя клиники, который напал на журналистов, а после, когда приехала полиция, заперся и отказался выходить.



В алтайском СК отметили, что один из сотрудников учреждения «применил насилие к представителю телекомпании, ограничив возможность видеосъемки с целью недопущения ее распространения в СМИ».

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 144 УК РФ (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов, соединенное с насилием над журналистом)», — рассказали в ведомстве.

Кроме того, зарегистрировали материал процессуальной проверки на наличие признаков «причинения тяжкого вреда здоровью, совершенного вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей» — по факту ненадлежащего оказания медпомощи.

Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. В ведомстве заверили, что «дадут оценку действиям сотрудников клиники, после чего примут процессуальное решение».