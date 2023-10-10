10 октября
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Жизнь

В Барнауле судили учителя физкультуры, который дал пощечину второкласснику

Напомним, что 29 сентября мальчик вернулся из школы и рассказал маме о том, что на уроке его ударил учитель физкультуры. После этого он поник и молча просидел до конца уроков.

Ребенок рисует.
Ребенок рисует.
СС0

По словам матери ребенка, в школе не думают о детях, а лишь прикрывают себя. А в ПДН сотрудница школы вовсе начала разговаривать со второклассником на повышенных тонах. Ей несколько раз делали замечания.

Учитель физкультуры отрицает то, что дал мальчику пощечину. Он заявил, что просто взял его за лицо, чтобы повернуть к себе.

Мама ученика согласно с тем, что баловство на уроках нужно пресекать, но другими способами.

Отмечается, что все родители второго класса выразили свое нежелание, чтобы учитель вел у малышей уроки.

Ранее сообщалось, что в Барнауле учитель физкультуры дал пощечину второкласснику за баловство.

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