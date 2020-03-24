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Жизнь

В Барнауле такая весна, что даже фонари погнулись

На аллее Победы погнулись недавно установленные фонари, рассказывают в интернет-сообществе «Барнаул 22».

Дождь, ветер, фонарь.
Дождь, ветер, фонарь.
СС0

По словам жителей города, необъяснимое произошло на участке аллеи между улицами Шукшина и Попова.

В комментариях к фотографиям барнаульцы предложили переименовать аллею Победы — Аллея пизанских фонарей.

Впрочем, как советуют некоторые, не стоит обвинять подрядчиков, которые фонари «в землю воткнули без нормального основания». В конце концов, светят и ладно.

Предположительно, столбы вскоре поправят. Пока же барнаульцев радуют танцующие фонари на аллее в стиле деконструктивизма.

Напомним, благоустройство объекта провели летом 2019 года.

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