В Барнауле торжественно открыли новый памятник

Памятник святым Кириллу и Мефодию торжественно открыли и освятили 24 мая в сквере Знаменского храма в Барнауле. Перед освящением до площади Баварина прошли два крёстных хода: от Никольского храма и от Знаменского женского монастыря.

Освятили памятник митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий и епископ Заринский Серапион. Также в открытии монумента приняло участие барнаульское духовенство, в том числе 25 человек, отслуживших перед этим литургию в самом храме.

Помогали митрополиту мужской хор Барнаульской духовной семинарии, женский хор Регентской школы и хор воскресной школы Покровского кафедрального собора.

Митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий:

Трудами святых Мефодия и Кирилла мы не только имеем грамоту, но и можем слышать благую весть на нашем родном русском языке. Благодаря их трудам славянские народы приобщились к величайшему наследию Античности и христианской истории, а наш язык стал величайшим достояниям мировой истории.

Открытие памятника не могло бы состояться без помощи людей, которых митрополит Сергий отметил церковными наградами. Среди них скульптор Сергей Исаков, ранее воздвигший около тысячи памятников, в том числе и Кириллу и Мефодию. До этого он создал много работ в Бийске, а эта стала его дебютом в Барнауле. За свой труд он был награждён орденом преподобного Серафима Саровского третьей степени.

Также награды от Русской православной церкви получили многие благотворители, помогавшие не только созданию памятника. Среди них, например, Юрий Белозерцев, живописец и иконописец, подаривший множество икон храмам Барнаула.

Напомним, 24 мая в России отмечают День славянской письменности и культуры. Церковное название праздника — день равноапостольных Кирилла Мефодия, учителей Словенских.