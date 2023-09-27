27 сентября
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Жизнь

В Барнауле торжественно открыли новую спортивную площадку

Накануне по адресу проспект Огородный, 31 прошло торжественное открытие детской спортивной площадки. Там были даже миньоны.

В Барнауле торжественно открыли новую спортивную площадку.
В Барнауле торжественно открыли новую спортивную площадку.
Администрация города Барнаула

Рядом с качелями и песочницей установили семь тренажеров и камеры видеонаблюдения, сообщается на официальном сайте города.

Все проходило в рамках проекта инициативного бюджетирования. Жители собрали 15% от стоимости площадки, остальные средства выделили из городского бюджета.

На улице собрался небольшой праздник. Миньон развлекал детей и угощал кукурузными палочками.

Отмечается, что площадку прозвали "Веселый дворик".

В Барнауле торжественно открыли новую спортивную площадку.
В Барнауле торжественно открыли новую спортивную площадку.
Администрация города Барнаула

В мэрии напомнили, что уже не первый год ставят подобные площадки вместе с инициативными жителями.

Ранее в Барнауле завершились работы по восстановлению водопропускной способности Пивоварки.

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