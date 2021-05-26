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Жизнь

В Барнауле трамвай пролетел на красный и едва не передавил пешеходов

В интернет-сообществе «Барнаул 22» обсуждают видео, на котором трамвай не пропустил переходивших дорогу пешеходов.

Трамвай проехал на запрещенный сигнал. Барнаул.
Трамвай проехал на запрещенный сигнал. Барнаул.
кадр из видео.

На кадрах видно, как слева группа пешеходов переходит дорогу. В это время на них по рельсам несется общественный электротранспорт.

«Трамваям уже и красный сигнал светофора не указ? Создал аварийную ситуацию, чуть не передавил пешеходов. А дальше что?» — возмущается автор видео.

В комментариях к записи отметили, что вагоновожатый, видимо, «график движения наверстывает».

«Просто трамвай считает, что он большой и ему можно, он же торопится. Зато как „умереть“ на остановке или просто еле-еле ехать, так он всегда „за“», — с сарказмом объяснил один из барнаульцев.

Чтобы не происходило ситуаций (как на видео) предложили реконструировать все светофоры, чтобы в трамвае заранее нажимали кнопку и всем загорался красный, кроме трамвая.

«Трамвай — слишком дорогое удовольствие, чтобы стоять на красном, а потом еще и стоять на зеленом, ожидая пока водители соизволят освободить переезд», — пояснил местный житель.

Ранее в Барнауле прямо в вагоне умерла 56-летняя кондуктор трамвая — она не жаловалась на здоровье и выходила на подработку.

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