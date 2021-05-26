В Барнауле трамвай пролетел на красный и едва не передавил пешеходов

На кадрах видно, как слева группа пешеходов переходит дорогу. В это время на них по рельсам несется общественный электротранспорт.
«Трамваям уже и красный сигнал светофора не указ? Создал аварийную ситуацию, чуть не передавил пешеходов. А дальше что?» — возмущается автор видео.
В комментариях к записи отметили, что вагоновожатый, видимо, «график движения наверстывает».
«Просто трамвай считает, что он большой и ему можно, он же торопится. Зато как „умереть“ на остановке или просто еле-еле ехать, так он всегда „за“», — с сарказмом объяснил один из барнаульцев.
Чтобы не происходило ситуаций (как на видео) предложили реконструировать все светофоры, чтобы в трамвае заранее нажимали кнопку и всем загорался красный, кроме трамвая.
«Трамвай — слишком дорогое удовольствие, чтобы стоять на красном, а потом еще и стоять на зеленом, ожидая пока водители соизволят освободить переезд», — пояснил местный житель.
Ранее в Барнауле прямо в вагоне умерла 56-летняя кондуктор трамвая — она не жаловалась на здоровье и выходила на подработку.