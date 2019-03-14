В Барнауле трижды осудили «алкогольного клептомана»

Барнаулец получил третий приговор за мелкое воровство. Мужчина уже бессчетное количество раз попадался на краже алкоголя из магазинов. За это его и штрафовали, и назначали обязательные работы, но горожанин вновь и вновь идет на преступление.

Как сообщила помощник прокурора Ленинского района Барнаула Диана Гордиенко, барнаулец ворует в одном и том же магазине. Мужчина заходит в торговую точку, берет алкоголь, прячет его под куртку и убегает. За это его приговаривали к штрафам в 500 рублей, а затем дважды к 100 часам обязательных работ.

В последний раз мужчина вновь стащил две бутылки коньяка в магазине. Поскольку за ним числился недооплаченный штраф, против «клептомана» вновь возбудили уголовное дело. На этот раз суд отнесся к виновному построже: ему дали 160 часов обязательных работ. В свободное время он должен будет работать на благо города.