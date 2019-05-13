В Барнауле у браконьера нашли пять километров рыболовных сетей

48-летний мужчина с сетями рыбачил на Оби в районе поселка Гоньба. Кроме снастей полицейские изъяли и улов — лещей, язей и карпов.
Кроме того, рыбак оказался также и охотником. У него обнаружили незарегистрированное ружье и боеприпасы к нему. Оружие тоже изъяли.
По данному факту проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, в частности, по ст. 256 УК Российской Федерации «Незаконная добыча водных биологических ресурсов».
По поводу ружья будет принято отдельное решение, добавили в полиции.