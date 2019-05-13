В Барнауле у браконьера нашли пять километров рыболовных сетей

Участковые изъяли у браконьера пять сетей общей протяженностью более пяти километров. Мужчина незаконно рыбачил на Оби, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю. Рыбака «поймали» в ходе операции «Путина».

48-летний мужчина с сетями рыбачил на Оби в районе поселка Гоньба. Кроме снастей полицейские изъяли и улов — лещей, язей и карпов.

Кроме того, рыбак оказался также и охотником. У него обнаружили незарегистрированное ружье и боеприпасы к нему. Оружие тоже изъяли.

По данному факту проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, в частности, по ст. 256 УК Российской Федерации «Незаконная добыча водных биологических ресурсов».

По поводу ружья будет принято отдельное решение, добавили в полиции.