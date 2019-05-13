Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
13 мая 8°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Жизнь

В Барнауле у браконьера нашли пять километров рыболовных сетей

Участковые изъяли у браконьера пять сетей общей протяженностью более пяти километров. Мужчина незаконно рыбачил на Оби, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю. Рыбака «поймали» в ходе операции «Путина».

Сотрудники полиции Алтайского края изъяли у браконьера 5 км сетей.
Сотрудники полиции Алтайского края изъяли у браконьера 5 км сетей.
22.мвд.рф

48-летний мужчина с сетями рыбачил на Оби в районе поселка Гоньба. Кроме снастей полицейские изъяли и улов — лещей, язей и карпов.

Кроме того, рыбак оказался также и охотником. У него обнаружили незарегистрированное ружье и боеприпасы к нему. Оружие тоже изъяли.

По данному факту проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, в частности, по ст. 256 УК Российской Федерации «Незаконная добыча водных биологических ресурсов».

По поводу ружья будет принято отдельное решение, добавили в полиции.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость