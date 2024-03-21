В Барнауле у здания правительства спилят огромные ели

О предстоящем аукционе сообщили 21 марта, начальная цена контракта 1,1 млн рублей. Подрядчик отметил, что ему нужно снести порядка 20 елей высотой 15–20 м, взамен им будут высажены 15 елей высотой от 4 до 4,5 м. Озеленить потребуется и газон на месте проведения работ.

Также отметили, что деревья, стоящие сейчас у торца правительства, выросли неказистыми. Однако деревья у фасада здания ели находятся в хорошем состоянии.

Ранее общественность уже возмущалась по поводу этих деревьев, что они не украшают, а портят здание.

Ранее сообщалось, что чтобы вырубать и обрезать деревья по науке, мэрия Барнаула наняла частную фирму.

Самое важное - в нашем Telegram-канале