15 апреля
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Жизнь

В Барнауле улицу поделят на несколько участков и будут перекрывать в разные месяцы

В Барнауле с 18 апреля перекроют движение по ул.42 Краснознаменной Бригады из-за строительства сетей водоотведения, сообщает мэрия города.

Дорожный знак "Стоп".
Дорожный знак "Стоп".
altapress.ru

Власти Барнаула сформировали график перекрытия дорожных участков в связи с работой коммунальных служб.

В связи с проведением работ по строительству сетей водоотведения будет закрыто движение автомобильного транспорта по всей ширине проезжей части ул.42 Краснознаменной Бригады", — рассказали в мэрии.

Дорогу будут перекрывать на участках:

  • в районе пересечения с проездом Кооперативным 4-м с 18.04.2022 до 30.04.2022;
  • в районе пересечения с проездом Кооперативным 3-м с 01.07.2022 до 30.07.2022;
  • в районе пересечения с проездом Кооперативным 1-м с 01.08.2022 до 30.08.2022;
  • в районе пересечения с проездом Кооперативным 2-м с 01.09.2022 до 30.09.2022.

Водителей и пешеходов просят проявлять внимательность на указанных участках и заранее выбирать маршруты объезда и обхода.

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