В Барнауле улицу поделят на несколько участков и будут перекрывать в разные месяцы

Власти Барнаула сформировали график перекрытия дорожных участков в связи с работой коммунальных служб.
В связи с проведением работ по строительству сетей водоотведения будет закрыто движение автомобильного транспорта по всей ширине проезжей части ул.42 Краснознаменной Бригады", — рассказали в мэрии.
Дорогу будут перекрывать на участках:
- в районе пересечения с проездом Кооперативным 4-м
с 18.04.2022до 30.04.2022;
- в районе пересечения с проездом Кооперативным 3-м
с 01.07.2022до 30.07.2022;
- в районе пересечения с проездом Кооперативным 1-м
с 01.08.2022до 30.08.2022;
- в районе пересечения с проездом Кооперативным 2-м
с 01.09.2022до 30.09.2022.
Водителей и пешеходов просят проявлять внимательность на указанных участках и заранее выбирать маршруты объезда и обхода.