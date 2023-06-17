В Барнауле умер известный хирург

Ему был 61 год.

О причине смерти не сообщается.

Прощание состоится 19 июня в зале траурных церемоний на ул.Аносова — с 13.30 до 15.00.

О докторе

Владимир Черненко после окончания мединститута в 1986 году работал врачом-хирургом в Благовещенской ЦРБ. В 1992 году возглавил отделение гнойной хирургии в ГБ №3 (с 2014 года отделение базируется в горбольнице №8).

Врач-хирург высшей квалификационной категории с 1997 года. В течение 18 лет был главным внештатным специалистом по гнойной хирургии комитета по здравоохранению Барнаула.

На 2018 год лично выполнил около пяти тысяч различных операций.

Автор более 70 публикаций, авторских свидетельств на изобретение. Совмещал работу доцента кафедры общей хирургии в АГМУ.

Указом президента РФ Владимира Путина от 1 февраля 2018 года за заслуги в сфере здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу Владимиру Черненко присвоено почетное звание «Заслуженный врач Российской Федерации».