В Барнауле умер почетный профессор медицинского университета

Он подготовил достойных учеников, воспитал многие поколения врачей, которые сейчас отдают все свои силы во благо здоровья людей.
Валерий Иванович родился 16 декабря 1942 года в Иркутске. В 1966 году — окончил лечебный факультет Алтайского государственного медицинского университета, где в дальнейшем продолжил свою трудовую и научную карьеру, пройдя путь от аспиранта до декана лечебного факультета (1972).
В 1984 году защитил докторскую диссертацию. В 1986 году ему присвоено ученое звание профессора. В 1997 году избран членом-корреспондентом РАМН.
Валерий Киселев — автор около 300 научных публикаций, в том числе 14 монографий (три из которых опубликованы в странах ЕС и США), двухтомного учебника для студентов вузов «Основы физиологии человека», первого в РФ двухтомника учебных программ для ЭВМ по курсу нормальной физиологии.