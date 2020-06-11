В мэрии Барнаула приняли решение уничтожить комаров

Всего обработаны 12 участков общей площадью 12,93 гектаров. Чтобы не допускать размножения кровососущих, дезинсекцию придется делать регулярно, говорят специалисты.
Водоемы обрабатывают препаратом, который уничтожает личинки комаров.
На обработку выделили более 700 тыс. рублей.
Повторная дезинсекция на 12 водоемах запланирована в июле.
Где уничтожают комаров
- берег протоки р. Оби в поселке Ильича по ул. Заозерной от дома № 52 до дома № 138;
- участок на реке Ляпиха в селе Гоньба;
- у озера вдоль Гоньбинского тракта в поселке Землянуха;
- у озера Пионерское в поселке Казенная Заимка;
- рядом с водоемом на территории бывшего парка «Юбилейный»;
- на озере в микрорайоне Докучаевский по ул. Озерной, 73;
- у пруда-накопителя вдоль ул. Власихинской в районе автостоянки по Павловскому тракту, 313ж, к. 2;
- русло реки Власиха в районе ул. Сибирской от дома № 2 до дома № 53;
- в районе комплекса «Заречье» по дороге на микрорайон Затон;
- в селе Лебяжье от дома № 74 по ул. Садовой до дома № 14а по ул. Набережной и по береговой линии озера по ул. Школьной;
- по береговой линии озера на ул. Набережной в поселке Черницк.