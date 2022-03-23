23 марта
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Жизнь

В Барнауле уничтожили саженцы ради какой-то постройки между домами, где запланирован парк

В сообществе «Барнаул 22» опубликовали жалобу жителей микрорайона «Дружный», где начали строительство здания на запланированной под другие цели площадке.

В Барнауле уничтожили саженцы в микрорайоне "Дружный".
В Барнауле уничтожили саженцы в микрорайоне "Дружный".
vk.com/barneos22.

Барнаульцы поинтересовались у администрации города, сохранились ли планы по обустройству зеленой зоны в границах улиц 280-летия Барнаула, В.Т. Христенко, Сергея Семенова и 65 лет Победы.

«10 февраля 2022 года на заседании градостроительного совета был утвержден проект парка культуры и отдыха „Четыре сезона“. Согласно проекту, парк должен быть построен к концу 2023 года и располагаться на территории квартала 2035. Разработчики утверждают, что в парке будут зона с беседками для отдыха взрослых, детские и спортивные площадки с игровыми комплексами, скейт-дромом, тренажерами, а также место под бассейн летом и каток зимой. Кроме того, на территории парка собираются высадить много зелени», — говорится в обращении.

«Не дожидаясь схода снега, рабочие начали устанавливать металлические конструкции и расчищать территорию. В ходе очистки от снега были уничтожены саженцы и сосны», — рассказали местные жители.

Сейчас, по их словам, на площадке ведется строительство одноэтажного хозяйственно-бытового корпуса.

«Нам не все равно, что будет расположено рядом с нашими домами, и нам бы очень хотелось услышать от ответственных лиц администрации Барнаула о судьбе проекта парка и о контроле за его реализацией», — обеспокоены жители микрорайона.

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