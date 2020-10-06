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Жизнь

В Барнауле ушел из жизни известный ученый

Доктор сельскохозяйственных наук, профессор, академик РАН, главный научный сотрудник отдела НИИ садоводства Сибири им. М.А. Лисавенко Станислав Хабаров ушел из жизни 5 октября. Ему было 82 года.

Станислав Хабаров, ученый-садовод.
Станислав Хабаров, ученый-садовод.
Анна Зайкова

Станислав Хабаров внес большой вклад в развитие агротехники плодовых и ягодных культур. С 1969 года он работал заместителем директора Алтайской опытной станции, с 1990 — генеральным директором НПО «Сады Сибири», руководил НИИ садоводства Сибири им. М.А. Лисавенко, по совместительству был заведующим кафедрой консервирования плодов и овощей АГТУ, профессором кафедры плодоводства АГАУ.

С 2002 по 2011 год руководил центром индустриальных технологий, с 2011 по 2020 был главным научным сотрудником отдела НИИ садоводства Сибири им. М.А. Лисавенко ФГБНУ ФАНЦА.

Под его научным руководством ученые подготовили 12 кандидатских и две докторских диссертации.

Имел огромное количество почетных наград и медалей, опубликовал более 430 научных работ, получил 30 патентов и два авторских свидетельства.

Прощание со Станиславом Николаевичем пройдет 7 октября с 10:00 до 12:00 в ритуальном зале на ул. Германа Титова, 9А в Барнауле.

Похороны пройдут на Черницком кладбище.

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