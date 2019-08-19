Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
19 августа 24°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Жизнь

В Барнауле ушел из жизни один из лидеров отечественной философии

16 августа не стало Александра Мельникова, известного российского философа, ученого АлтГУ. Прощание с ним прошло 18 августа в Барнауле, написала пресс-служба вуза.

Свеча.
Свеча.
pixabay.com

Доктор философских наук, профессор Александр Мельников с 1994 по 2004 год был заведующим кафедрой философии АлтГУ. Он стоял у истоков философского образования в Алтайском крае, был ученым, признанным международным сообществом.

В 2000 году выступил инициатором открытия в Алтайском госуниверситете специальности «Философия».

Вся жизнь ученого была связана с философией и историей науки.

«Александр Николаевич был не только выдающимся знатоком науки, прекрасным лектором и руководителем, но и носителем высокой культуры и личного обаяния. Он навсегда останется в нашей памяти как человек тонкого интеллекта, доброжелательный и отзывчивый, всегда готовый оказать помощь людям», — отмечают в АлтГУ.

Александр Мельников.
Александр Мельников.
asu.ru
Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость