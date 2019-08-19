В Барнауле ушел из жизни один из лидеров отечественной философии

16 августа не стало Александра Мельникова, известного российского философа, ученого АлтГУ. Прощание с ним прошло 18 августа в Барнауле, написала пресс-служба вуза.

Доктор философских наук, профессор Александр Мельников с 1994 по 2004 год был заведующим кафедрой философии АлтГУ. Он стоял у истоков философского образования в Алтайском крае, был ученым, признанным международным сообществом.

В 2000 году выступил инициатором открытия в Алтайском госуниверситете специальности «Философия».

Вся жизнь ученого была связана с философией и историей науки.

«Александр Николаевич был не только выдающимся знатоком науки, прекрасным лектором и руководителем, но и носителем высокой культуры и личного обаяния. Он навсегда останется в нашей памяти как человек тонкого интеллекта, доброжелательный и отзывчивый, всегда готовый оказать помощь людям», — отмечают в АлтГУ.