Накануне на 86-ом году жизни скончался ветеран Алтайского государственного медицинского университета Юрий Ильич Савенков.

Он почти 50 лет трудился на кафедре госпитальной терапии и эндокринологии, сообщает asmu.ru.

Один из организаторов эндокринологической службы в Алтайском крае, инициатор организации эндокринологической службы Алтайского диагностического центра.

Основные научные направления — проблема сахарного диабета, ожирение и заболевания щитовидной железы.

Прощание состоится 14 июня с 12:00 до 14:00 по адресу: пр.Космонавтов, 64, Барнаульский похоронный дом "Крематорий".

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