Он почти 50 лет трудился на кафедре госпитальной терапии и эндокринологии, сообщает asmu.ru.
Один из организаторов эндокринологической службы в Алтайском крае, инициатор организации эндокринологической службы Алтайского диагностического центра.
Основные научные направления — проблема сахарного диабета, ожирение и заболевания щитовидной железы.
Прощание состоится 14 июня с 12:00 до 14:00 по адресу: пр.Космонавтов, 64, Барнаульский похоронный дом "Крематорий".
Самое важное - в нашем Telegram-канале