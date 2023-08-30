30 августа
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Жизнь

В Барнауле установили портреты погибших Пригожина и Уткина на танке в центре города

В Барнауле возле здания Российского Союза Ветеранов Афганистана люди установили на танке портреты погибших основателей ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина и Дмитрия Уткина.

Танк с портретами Евгения Пригожина и Дмитрия Уткина
Танк с портретами Евгения Пригожина и Дмитрия Уткина
Анна Зайкова

Рядом с Домом Афганцев появился танк. Люди поставили на него портреты основателей ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина и Дмитрия Уткина, которые погибли в авиакатастрофе в Тверской области.

Также на танк установили флаг частной военной компании и плакат "Быть воином - жить вечно". Одни из людей возложили к портретам цветы.

Напоминаем, что вечером 23 августа разбился гражданский самолет Embraer в Тверской области. Рейс следовал из аэропорта Шереметьево в Санкт-Петербург.

На борту находились трое пилотов и семь пассажиров, все они погибли. В числе пассажиров были Евгений Пригожин и Дмитрий Уткин.

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