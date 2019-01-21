В Барнауле установят контейнеры для раздельного сбора мусора

В барнаульском поселке Южном на восьми-девяти площадках планируется установить контейнеры для раздельного сбора нескольких видов мусора. Проект реализует новосибирский завод «Экран», который входит в холдинг РАТМ, сообщил «Толк».

Жителям Южного предложат выбрасывать алюминиевые банки, ПЭТ-тару и стекло в один контейнер. После их рассортируют. В дальнейшем опыт планируется распространить на весь город, сообщили в администрации Барнаула.

Чиновники мэрии верят, что раздельный сбор мусора может значительно снизить нагрузку на полигоны. В Барнауле уже порядка 300 предпринимателей занимаются переработкой вторсырья. Порядка 2 тыс. тонн отходов перерабатывается в городе ежегодно., а ПЭТ-тару собирают раздельно более чем в 300 контейнеров.

Холдинг РАТМ, в который входит завод «Экран», хорошо известен на Алтае. Ему принадлежала ТЭЦ в Рубцовске. У холдинга и администрации города были постоянные конфликты из-за качества отопления и условий содержания станции.