В Барнауле установят контейнеры для раздельного сбора мусора

Жителям Южного предложат выбрасывать алюминиевые банки, ПЭТ-тару и стекло в один контейнер. После их рассортируют. В дальнейшем опыт планируется распространить на весь город, сообщили в администрации Барнаула.
Чиновники мэрии верят, что раздельный сбор мусора может значительно снизить нагрузку на полигоны. В Барнауле уже порядка 300 предпринимателей занимаются переработкой вторсырья. Порядка 2 тыс. тонн отходов перерабатывается в городе ежегодно., а ПЭТ-тару собирают раздельно более чем в 300 контейнеров.
Холдинг РАТМ, в который входит завод «Экран», хорошо известен на Алтае. Ему принадлежала ТЭЦ в Рубцовске. У холдинга и администрации города были постоянные конфликты из-за качества отопления и условий содержания станции.